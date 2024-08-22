شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح «ألف ميم ياء» إلى 26.6 مليون ريال في النصف الأول والان نبدء بالتفاصيل



وبحسب بيان الشركة على تداول

ونتجت هذه الزيادة بسبب استحواذ الشركة على حصة سوقية أكبر مما يعكس نموًا قويًا في المبيعات مدفوعًا بزيادة الطلب في السوق واستراتيجيات المبيعات الفعالة.

وجاء ذلك عن طريق اكتساب عملاء جدد وإدخال منتجات جديدة لدي نفس العملاء الحاليين وبذل المزيد من الجهود للاعلان والتسويق عن المنتجات وتعيين موظفين جدد في أقسام المبيعات والتسويق لتغطية أكبر وسرعة الاستجابة للعملاء. الدمام - شريف احمد - ارتفعت أرباح شركة ألف ميم ياء للمعدات والأجهزة الطبية في النصف الأول من 2024 بنسبة 19.9% إلى 26.6 مليون ريال، مقابل 22.2 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية ، يعود سبب الارتفاع في صافي الربح إلي زيادة مبيعات المستلزمات والاجهزة الطبية بمبلغ 13.48 مليون ريال.ونتجت هذه الزيادة بسبب استحواذ الشركة على حصة سوقية أكبر مما يعكس نموًا قويًا في المبيعات مدفوعًا بزيادة الطلب في السوق واستراتيجيات المبيعات الفعالة.وجاء ذلك عن طريق اكتساب عملاء جدد وإدخال منتجات جديدة لدي نفس العملاء الحاليين وبذل المزيد من الجهود للاعلان والتسويق عن المنتجات وتعيين موظفين جدد في أقسام المبيعات والتسويق لتغطية أكبر وسرعة الاستجابة للعملاء.