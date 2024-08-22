وزير قطاع الأعمال العام يعقد اجتماعًا بالأعضاء المنتدبين للشركات القابضة التابعة للوزارة

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المهندس محمد شيمي: نستهدف تعظيم عوائد الأصول وتطوير أداء الشركات وتنمية العنصر البشري.. دعم الصناعة الوطنية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص

عقد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعا موسعا مع الأعضاء المنتدبين التنفيذيين للشركات القابضة التابعة للوزارة، وذلك لمتابعة عدد من ملفات العمل، بحضور قيادات الوزارة ومديري الوحدات.

تابع المهندس محمد شيمي، خلال الاجتماع، وبحسب بيان الوزارة اليوم، مستجدات تنفيذ استراتيجية الوزارة في ضوء “رؤية مصر 2030” وبرنامج عمل الحكومة و وثيقة سياسة ملكية الدولة، وخطط الأعمال التنفيذية والمستهدفات خلال الفترة المقبلة، كما استعرض موقف خطط التطوير والتحديث والمشروعات الجارية في مختلف القطاعات التابعة والتي تشمل صناعات معدنية وكيماوية ودوائية وغزل ونسيج وتطوير عقاري ومقاولات وسياحة وفنادق، بالإضافة إلى مناقشة الفرص الاستثمارية لدى الشركات التابعة والشراكات المتاحة مع المستثمرين والقطاع الخاص.

وأكد المهندس محمد شيمي أن استراتيجية الوزارة تستهدف تعظيم العائد على الأصول وتحقيق التكامل بينها وحسن إدارة استثمارات الدولة في الشركات التابعة بما يسهم في دعم الناتج القومي، وتطوير الأداء ونظم العمل والإدارة بالشركات وزيادة قدراتها التنافسية وإعادة الهيكلة الفنية والمالية وتطبيق نظام تخطيط موارد المؤسسات ERP، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، مشيرا إلى ضرورة المساهمة الفعالة في دعم وتعميق التصنيع المحلي وإحلال الواردات وتوطين الصناعة والتكنولوجيا الحديثة وفتح أسواق جديدة وزيادة الصادرات، وموضحا أهمية تنمية العنصر البشري، والالتزام بالجودة والتطوير المستمر ومعايير الاستدامة والسلامة المهنية وحماية البيئة والحوكمة.