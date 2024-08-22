شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة الصناعات الكيماوية: الربط بين البحث العلمى والصناعة يحقيق التنمية الاقتصادية والان مع تفاصيل الخبر

التقي الدكتور شريف الجبلي، رئيس لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، ورئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية أمس الأربعاء مع الدكتوره فجر عبد الجواد، القائم بأعمال رئيس المركز القومي للبحوث ، بمناسبة تعينه كعضو مجلس إدارة بالمركز القومي للبحوث ممثلاً عن القطاع الخاص تمت مناقشه عدة أمور وتم الاطلاع على أبرز أنشطة المركز وكذلك الأبحاث الخاصة بهم وبراءه اختراع المركز .

كما قام الجبلي بزيارة المعرض الخاص بالمركز القومي للبحوث الخاص بالمنتجات التي ينتجها المركز نتجية أبحاثهم، كما أطلع علي عديد من المنتجات الخاصة بمواد البناء والمواد الكيماوية وكذلك العديد من المواد الطبيه .

وأضاف الجبلي، في بيان صحفي له اليوم، أن الهدف من اللقاء أن يتم تقديم أبحاث المركز لمجتمع الصناعة والغرف الصناعية بهدف ربط البحث العلمي بالصناعة، خاصة أن التعاون بين الجانبين ليس علي المستوي المطلوب.

وأضاف الجبلي، الربط بين البحث العلمي والصناعة هو خطوة جيدة نحو تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال تعزيز هذا الربط يمكن أن تتجاوز مصر كثير من التحديات الحالية مما يساهم في تعزيز المنافسه في الأسواق العالمية.

وكشف أن التعاون بين الجانبين يمكن أن يقدم حلول كثيره للصناعة والتحديات التي تواجهها مما يقلل الاعتماد على المنتجات المستوردة خاصة أن مصر من الدول التي تمتلك قاعده علمية كبيره وثراء في موادها البشرية ومع ذلك تواجه البلاد تحديات فيما يتعلق بالاستفادة القصوي من تلك الموارد في الصناعة المحلية .