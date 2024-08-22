شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان يُصدر قرارات لإزالة التعديات بمدن القاهرة الجديدة والمنيا وبرج العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 4 قرارات إدارية لإزالة التعديات ومخالفات البناء الواقعة داخل كردون أجهزة تنمية (مدينة القاهرة الجديدة - مدينة المنيا الجديدة - مدينة برج العرب الجديدة).

وأكد وزير الإسكان، استمرار جهود الوزارة والحملات المتنوعة بالتعاون مع الجهات ذات الصلة، لمنع المخالفات بجميع صورها بالمدن الجديدة، والحفاظ على المظاهر الحضارية لتلك المدن.



ونصت القرارات على إزالة التعديات الواقعة على المحل رقم (١٦) بمساحة (١٥.٨م٢) بالسوق التجارية بالمنطقة الأولى بالحى الثالث بالتجمع الخامس بمدينة القاهرة الجديدة، والمملوك لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

كما نصت القرارات على إزالة التعديات الواقعة على قطعة الأرض الفضاء المملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة داخل كردون مدينة المنيا الجديدة بحرم الطريق الأوسط من الجانب الشرقي، بمساحة ١٨٧٠.٩م، والمتمثلة في أعمال زراعة واستصلاح، وذلك دون سند قانوني، وكذا إزالة التعديات الواقعة على قطعة الأرض الفضاء المملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة داخل كردون مدينة المنيا الجديدة بمنطقة الشرفاء بجوار الطريق الأوسط، والمتمثلة في أعمال بناء، وسور، وذلك دون سند قانوني.

ونص قرار آخر لوزير الإسكان على إزالة التعديات الواقعة على قطعة الأرض البالغ مساحتها فدان و14 قيراطا تقريباً، والمملوكة للهيئة بالحزام الأخضر لمدينة برج العرب الجديدة، والمتمثلة في إقامة مبان وملحقاتها، وذلك بدون سند من القانون.

وتضمنت القرارات أن تتولى أجهزة مدن القاهرة الجديدة والمنيا الجديدة وبرج العرب الجديدة، بمعاونة كل من شرطة التعمير وقسم الشرطة المختص، تنفيذ الإزالات.