شكرا لقرائتكم خبر عن تحديد كمية الاستهلاك والشحن عن بعد.. أهم مميزات عداد الكهرباء الذكى والان مع تفاصيل الخبر

تستعد الشركة القابضة لكهرباء مصر لطرح مناقصة جديدة لتركيب 270 ألف عداد ذكى بقطاع كبار المشتركين لوقف نزيف سرقات التيار الكهربائي، ”الخليج 365” يرصد لقرائه كل ما يريد معرفته عن مميزات عداد الكهرباء الذكى، الذى ستدفع المشترك إلى تحويل عداد الكهرباء التقليدي أو مسبوقة الدفع إلى ذكى لما يتمتع بها من مميزات عديده تأتى فى مقدمتها التحكم فى الاستهلاك وهى كالآتي:

1- يتيح عداد الكهرباء الذكى للمشترك تركيب شريحتين خط محمول داخل العداد.

2- إمكانية شحن العداد في أي وقت أونلاين قبل الاستهلاك أو بعد الاستهلاك واستلاف رصيد.

3- يضاف الرصيد الجديد للرصيد المتبقي حتى نفاذه "حسب الاستهلاك".

4- يتمتع المستهلك بنفس أسعار الشرائح.

5- جارى طرح مناقصة لتركيب 270 ألف عداد ذكى لقطاع كبار المشتركين على مستوى الجمهورية.

6- يتيح للمستهلك إمكانية ضبط العداد على قيمة استهلاك معينة خلال الشهر ويقوم العداد الذكي بانذاره حال قرب نفاذ الرصيد على هاتفه المحمول.

7- يستطيع المستهلك الحصول علي عدد من البيانات تظهر على الشاشة باستخدام الزر الضاغط مثل "الرصيد المتبقي مع تسجيل التاريخ والوقت، استهلاك الشهر الحالي بالكيلو وات ساعة، أقصي حمل بالامبير والكيلو وات، استهلاك الشهر السابق و12 شهر سابق، الاستهلاك الكلي التراكمي من وقت التركيب،التاريخ باليوم والشهر والسنة والوقت، إظهار آخر حالة عبث وتلاعب بالوقت والتاريخ، رسائل نصية من شركة الكهرباء علي الشاشة مثل قبول الكارت وزيادة حمل المشترك عن التيار المبرمج للعداد".

9- التخلص نهائيا من مشاكل فواتير الاستهلاك الخاطئة .

10- يمكن للمستهلك التحكم في الأحمال داخل منزله من خلال الهاتف المحمول.