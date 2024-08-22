نائب وزير الإسكان يجتمع بلجنة دراسة موقف خدمات مياه الشرب والصرف بمطروح

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القاهرة - سامية سيد - ..ويتفقد روافع مياه شرب سيدي عبد الرحمن والعلمين لمتابعة سير العمل وعملية التشغيل والصيانة داخل الروافع

عقد الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لشئون البنية الأساسية، اجتماعًا مع مسئولي اللجنة المُشكلة لدراسة موقف خدمات مياه الشرب والصرف الصحي نطاق شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، وتحديد أولويات الاحتياجات المطلوبة والتمويل اللازم لتنفيذ احتياجات الشركة، وذلك بمقر الشركة بحضور الدكتور محمد حسن مصطفى، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، واللواء عاصم شكر، نائب رئيس الشركة القابضة، ورئيس مجلس إدارة شركة مطروح لمياه الشرب والصرف الصحي، وذلك تنفيذاً لتكليفات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

واستمع الدكتور سيد إسماعيل، خلال الاجتماع إلى شرحٍ تفصيلي من مسئولى شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح عن موقف خدمات مياه الشرب والصرف الصحي المقدمة للمواطنين، واحتياجات المحافظة من مياه الشرب والصرف وتحديد المشروعات المطلوبة، والتي تمثلت في تطوير مأخذ محطتى تحلية الرُميلة والسلوم، وكذلك إنشاء محطة تحلية جديدة إضافية بطاقة ٢٠٠٠م3/ يوم بمدينة السلوم، وعمل توسعات لمحطة تحلية كليوباترا بطاقة 10000م3 / يوم.

وفي الإطار نفسه، قام الدكتور سيد إسماعيل، والوفد المرافق له من قيادات مرافق مياه الشرب والصرف الصحي بالوزارة بتفقد روافع مياه شرب سيدي عبد الرحمن والعلمين، وذلك بهدف متابعة سير العمل وضمان استمرارية كفاءة عملية التشغيل والصيانة داخل الروافع.

وشدد نائب وزير الإسكان على ضرورة الالتزام بأعلى معايير الأداء للتشغيل والصيانة القياسية للحفاظ على الأصول، كما أكد أهمية المتابعة الدورية للمعدات الكهروميكانيكية وكذلك التشغيل القياسى لضمان تقديم خدمات المياه على أعلى مستوى.

وأكد الدكتور محمد حسن مصطفى، قيام الجهاز التنظيمي بالمتابعة المستمرة للإجراءات التصحيحية وعمليات التقييم من خلال التنسيق بين الجهاز والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة مطروح.