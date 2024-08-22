شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة قناة السويس تشتري 15.8مليون سهم ببنك قناة السويس بـ238 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

أعلن بنك قناة السويس، شراء المساهم هيئة قناة السويس عدد 15.8 مليون سهم بسعر 15.15 جنيه بقيمة إجمالية 238.9 مليون جنيه، لترتفع نسبة المساهم من 0.001% إلى 3.427%، ونفذت الصفقة من خلال شركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية.

ويمتلك صندوق التأمين الخاص بالعاملين بهيئة قناة السويس، حصة تصل إلى 10.106% ببنك قناة السويس.

فيما أعلنت شركة النعيم القابضة للاستثمارات، بيع المساهم REGIONAL INVESTMENT HOLDING عدد 1.68 مليون سهم بسعر 0.165 جنيه بقيمة إجمالية 277.2 ألف جنيه، لتنخفض نسبة المساهم من 5.63% إلى 5.15%، ونفذت الصفقة من خلال شركة نعيم للوساطة في الأوراق المالية.