شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع طفيف لمؤشرات أسواق أوروبا مع ترقب المستثمرين لمعدلات الفائدة بالفيدرالي الأمريكي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتحت مؤشرات الأسهم الأوروبية تعاملات اليوم الخميس على ارتفاع هامشي، حيث يترقب المستثمرون دلائل من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن المسار المستقبلي لمعدلات الفائدة.

وعلى صعيد التداولات، سجل مؤشر "ستوكس يوروب 600" للأسهم الأوروبية ارتفاعا بنسبة 0.25% بمقدار 1 نقطة؛ ليصل إلى 515 نقطة، وفقا لموقع "ماركت ووتش" المختص في بيانات سوق الأوراق المالية.



وزاد مؤشر "داكس" الألماني بنسبة 0.20% بمقدار 37 نقطة؛ ليصل إلى 18486 نقطة، كذلك ارتفع مؤشر "كاك 40" للأسهم في البورصة الفرنسية بنسبة 0.22% بمقدار 16 نقطة؛ ليصل إلى 7541 نقطة.



كما صعد مؤشر (FTSE MIB) ببورصة الأسهم الإيطالية بنسبة 0.17% بمقدار 58 نقطة مسجلا 33370 نقطة، وارتفع مؤشر (فوتسي 100) ببورصة لندن البريطانية بنسبة 0.20% بمقدار 16 نقطة؛ ليصل إلى 8300 نقطة.



كذلك زاد مؤشر (IBEX 35) للبورصة الرئيسية في إسبانيا بمقدار 025% بمقدار 27 نقطة؛ ليصل إلى 11142 نقطة.