شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاستثمار يلتقى وفد شركة جنرال إليكتريك هيلث كير لاستعراض خططها بالسوق المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسن الخطيب: فرص كبيرة أمام الشركة للتوسع في مصر لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الإقليمية والعالمية السوق المصري يمتلك كافة الإمكانات والمقومات الاستثمارية

عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لقاء مع وفد شركة جنرال إليكتريك هيلث كير ضم الدكتورة ياسمين الخطيب والمهندس محمد عيد حيث استعرض اللقاء استثمارات الشركة الحالية والمستقبلية بالسوق المصري.

وأكد الوزير حرص الوزارة على تقديم كافة أوجه الدعم الممكنة للشركة للتوسع في السوق المصري وبما يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الإقليمية والعالمية بالاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية المبرمة مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية حول العالم.

وأضاف «الخطيب» أن السوق المصري يمتلك كافة الإمكانات والمقومات الاستثمارية، والتي من شأنها جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية والتي تشمل توافر المواد الخام والعمالة المؤهلة والطاقة إلى جانب الموقع المتميز والسوق الاستهلاكي الكبير.

ونوه الوزير خلال الاجتماع إلى دعم الوزارة الكامل لشركة جنرال إليكتريك هيلث كير والتزامها بإزالة كافة التحديات التي قد تواجه الشركة، مشيرا إلى أهمية قيام الشركة بدراسة الفرص الاستثمارية المتنوعة في السوق المصري، والاستفادة من الحوافز التي تتيحها الأنظمة الاستثمارية المختلفة في مصر.

ومن جانبه أشاد وفد شركة جنرال إليكتريك هيلث كير بمناخ الاستثمار الحالي في مصر، وتماشيه مع خطة توسعات الشركة فضلا عن أهمية السوق المحلي وما يقدمه من فرص كبيرة لتوطين صناعة الأجهزة الطبية في مصر لتلبية الطلب المتزايد، وذلك في إطار ما تشهده البلاد من العديد من المبادرات الاجتماعية القومية، وكذا إمكانيات النفاذ إلى أسواق منطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا.