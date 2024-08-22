شكرا لقرائتكم خبر عن كريم بدوى يجتمع مع رئيسة شل مصر لمناقشة خطط حفر آبار جديدة لزيادة إنتاج الغاز والان مع تفاصيل الخبر

عقد المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية اجتماعاً موسعاً عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع داليا الجابرى رئيسة شركة شل مصر بحضور قيادات الوزارة وهيئة البترول وإيجاس وشل، تم خلاله تقديم عرض توضيحى شارح لمناطق امتياز الشركة بمصر بالبحر المتوسط وخططها الجارية والمستهدفة لحفر آبار جديدة لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي بتلك المناطق وتنمية الاكتشافات الغازية الجديدة للشركة، وإجراء أعمال الاستكشاف للوصول لاكتشافات جديدة، وكذا أنشطتها فى مجال تسويق الزيوت، وخفض الكربون والتنمية المجتمعية، ومشروع المصرية للغاز الطبيعي المسال، مؤكدة التزامها وتعاونها مع الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية إيجاس، وأكدت الجابرى حرص شل على تنمية أعمالها بمصر فى ظل ما تحظى به من دعم وتعاون، لافتة إلى أن العلاقات الوثيقة والعمل المثمر والتعاون والتطوير المستمر على مدى 110 عاماً مع مصر رسالة أساسية تؤمن بها شل.

وشهد العرض التوضيحى مناقشة من الوزير حول التقدم المحقق فى مناطق امتيازها مثل منطقة غرب الدلتا العميق WDDM بمرحلتيها العاشرة والحادية عشر لإنتاج الغاز الطبيعى، ومنطقة شمال شرق العامرية بالبحر المتوسط لتنمية كشف غرب مينا الجديد ووضعه علي الإنتاج، ومشروع حقل هارمتان العميق كشريك مع بريتش بتروليوم المشغل الرئيسى، وأعمال الاستكشاف فى المناطق الجديدة، مؤكداً دعم الوزارة الكامل لهم فى مواجهة أى تحديات قد تطرأ، وأثنى على الجهد المبذول وحرص شل على شراكتها مع مصر وتنميتها باستمرار ومشاركتها فى برامج المسئولية المجتمعية وتنمية المجتمعات المحيطة، والتزامها الصارم المتعارف عليه عنها فيما يخص تطبيق كافة إجراءات وقواعد السلامة والصحة المهنية والحفاظ على البيئة.

كما أكد على أن الحكومة الجديدة عازمة بقوة على القضاء على التحديات التى قد تعيق العمل وزيادة الإنتاج وسيتم الإعلان قريباً عن خطة محددة الإجراءات فى هذا الشأن، وأنها مستمرة فى التأكيد على العمل سوياً وتحقيق صالح الوطن والشركاء بما يدعم استمرار مسيرة العمل وتحقيق قصص نجاح تضاف للصناعة البترولية والاقتصاد الوطنى .



وضم الاجتماع الدكتور علاء البطل الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للبترول والدكتور سمير رسلان وكيل الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف والمهندس أحمد مصطفى وكيل الوزارة للإنتاج والمهندس علاء حجر وكيل الوزارة للمكتب الفنى والمهندس يس محمد رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية إيجاس.



