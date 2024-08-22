شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر الرئيسى للبورصة يكسر حاجز الـ30 ألف نقطة بمنتصف التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، مدفوعة بمشتريات عربية وأجنبية فيما مالت تعاملات المصريين للبيع، وسط تداولات بلغت 2.4 مليار جنيه خلال ساعتين ونصف.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.57% ليصل إلى مستوى 30084 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.47% ليصل إلى مستوى 36594 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.54% ليصل إلى مستوى 13009 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.82% ليصل إلى مستوى 6975 نقطة، وصعد "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.44% ليصل إلى مستوى 9970 نقطة، وزاد مؤشر الشريعة بنسبة 0.21% ليصل إلى مستوى 2858 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 1.54% ليصل إلى مستوى 7269 نقطة.

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 10 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم: الزيوت المستخلصة ومنتجاتها، وأسمنت سيناء، واكرو مصر للشدات والسقالات المعدنية، وتنمية للاستثمار العقاري، وجنوب الوادي للأسمنت، ومينا للاستثمار السياحي والعقاري، وأسمنت سيناء، والعربية للأسمنت، والقاهرة للإسكان والتعمير، والمؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات.

كما أعلنت البورصة، عن تسوية (إصدار) عدد 15 ألف وثيقة أمس الأربعاء، ليصبح عدد الوثائق القائمة عدد 3.195 مليون وثيقة بدلًا من 3.180 مليون وثيقة.

في سياق آخر تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ اشترى مجلس إدارة شركة كوبر للاستثمار التجاري والتطوير العقاري عدد 2 مليون سهم، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، وبنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية، ومدينة مصر للإسكان والتعمير، وبيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا عدد 10 ملايين سهم، 15.8 مليون سهم، 150 ألف سهم، 1113 سهم، على التوالي، واشترى مساهم رئيسي بالشركة المصرية لنظم التعليم الحديثة 500 ألف سهم.

فما باع مجلس إدارة شركات أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، والإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، والنعيم القابضة للاستثمارات، وام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية عدد 2 مليون سهم، 621 ألف سهم، 1.68 مليون سهم، 190 ألف سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركات أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، والعاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا، واودن للاستثمارات المالية، والبنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)، ورواد السياحة-الرواد عدد 5 ملايين سهم، 450 ألف سهم، 1500 سهم، 5263 سهم، على التوالي.

وباعت إدارة شركات البنك المصري الخليجي، البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)، وأي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية عدد 14.3 ألف سهم، 133.8 ألف سهم، 30 ألف سهم، على التوالي، وباع نظام الإثابة والتحفيز للعاملين بشركة اودن للاستثمارات المالية عدد 100 ألف سهم.

أعلن بنك قناة السويس، شراء المساهم هيئة قناة السويس عدد 15.8 مليون سهم بسعر 15.15 جنيه بقيمة إجمالية 238.9 مليون جنيه، لترتفع نسبة المساهم من 0.001% إلى 3.427%، ونفذت الصفقة من خلال شركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية.

ويمتلك صندوق التأمين الخاص بالعاملين بهيئة قناة السويس، حصة تصل إلى 10.106% ببنك قناة السويس.

فيما أعلنت شركة النعيم القابضة للاستثمارات، بيع المساهم REGIONAL INVESTMENT HOLDING عدد 1.68 مليون سهم بسعر 0.165 جنيه بقيمة إجمالية 277.2 ألف جنيه، لتنخفض نسبة المساهم من 5.63% إلى 5.15%، ونفذت الصفقة من خلال شركة نعيم للوساطة في الأوراق المالية.

في سياق منفصل أعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية في 30 يونيو عام 2024، وحقق بنك فيصل الإسلامي المصري، إيرادات بلغت 19.4 مليار جنيه خلال الفترة من المنتهية في 30 يونيو عام 2024 مقابل 11.8 مليار جنيه، بنسبة نمو 65.1%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 7 مليارات جنيه مقارنة مع 2.9 مليار جنيه بنسبة نمو 136.4%.

وحققت شركة مطاحن مصر الوسطى، إيرادات بلغت 696.1 مليون جنيه خلال الفترة من 1 يوليو عام 2023 حتى 30 يونيو عام 2024 مقابل 586.2 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وبلغ صافي الربح 128.8 مليون جنيه مقارنة مع 123.6 مليون جنيه.