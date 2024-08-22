شكرا لقرائتكم خبر عن "ابدأ" تعرض فيديو ترويجي لتعزيز الشراكة بين رجال الأعمال المصريين والفنلنديين.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت : أماني سميرالخميس، 22 أغسطس 2024 12:54 م
عرضت المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "إبدأ" فيديو ترويجي عن أهم مجهودات المبادرة بشكل عام من خلال توطين 23 صناعة جديدة لأول مرة في مصر .
بالإضافة إلي دور ابدأ الوطنية لتعزيز الشراكة التجارية والصناعية بين رجال الأعمال المصريين والفنلنديين، بالتعاون مع السفارة الفنلندية بهدف الوصول إلى الأسواق الأوروبية.
وإليكم الفيديو :
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