شكرا لقرائتكم خبر عن "ابدأ" تعرض فيديو ترويجي لتعزيز الشراكة بين رجال الأعمال المصريين والفنلنديين.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

عرضت المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "إبدأ" فيديو ترويجي عن أهم مجهودات المبادرة بشكل عام من خلال توطين 23 صناعة جديدة لأول مرة في مصر .

بالإضافة إلي دور ابدأ الوطنية لتعزيز الشراكة التجارية والصناعية بين رجال الأعمال المصريين والفنلنديين، بالتعاون مع السفارة الفنلندية بهدف الوصول إلى الأسواق الأوروبية.

وإليكم الفيديو :