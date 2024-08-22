الاقتصاد

"ابدأ" تعرض فيديو ترويجي لتعزيز الشراكة بين رجال الأعمال المصريين والفنلنديين.. فيديو

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القاهرة - سامية سيد - كتبت : أماني سمير

الخميس، 22 أغسطس 2024 12:54 م

عرضت المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "إبدأ" فيديو ترويجي عن أهم مجهودات المبادرة بشكل عام من خلال توطين 23 صناعة جديدة لأول مرة في مصر .

بالإضافة إلي دور ابدأ الوطنية  لتعزيز الشراكة التجارية والصناعية بين رجال الأعمال المصريين والفنلنديين، بالتعاون مع السفارة الفنلندية بهدف الوصول إلى الأسواق الأوروبية.

وإليكم الفيديو :

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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