شكرا لقرائتكم خبر عن عضو لجنة التعاون العربى باتحاد الصناعات: ترتيب زيارة إلى ليبيا لبحث فرص التعاون والان مع تفاصيل الخبر

كشف المهندس علاء نصر الدين عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأخشاب وعضو لجنة التعاون العربي باتحاد الصناعات المصرية، عن قيام الاتحاد بترتيب زيارة لوفد من رجال الصناعة والمستثمرين المصريين والمطورين العقاريين إلى ليبيا، لبحث فرص مشاركة الشركات المصرية في عمليات إعادة الإعمار.

أكد أنه من المقرر أن تشمل الزيارة، مدينتي بنغازي وطرابلس لبحث التعاون التجاري والاستثماري، وفرص عمليات إعادة الإعمار، مشيرا إلى وجود فرص لإقامة المشاريع داخل ليبيا في ظل انخفاض سعر الأراضي والأيدي العاملة، فضلا عن انخفاض أسعار الخدمات والطاقة.

أشار علاء نصر الدين في بيان له اليوم، أن العلاقات القوية والمتينة بين مصر وليبيا تؤهل مصر للدخول بكل سهولة وحجم كبير بالدخول في أعمار ليبيا، مشيرا أن مصر قادرة وبشكل قوي وكبير على الدخول في جميع مجالات الإعمار ولدينا تجربة ناجحة جدا نمثل في مشاركات شركات المقاولون العرب.

ويرى علاء نصر، أن أمام مصر فرص كبيرة تنتظر الشركات المصرية المختلفة في مجال إعمار ليبيا خاصة أن ليبيا تحتاج في إعادة الأعمار جهدا كبيرا بعد تعرض البنية الأساسية والمباني من تدمير كبير.



وأكد أن إتاحة الشقق السكنية في ليبيا مفروشة، على غرار ما تم في مصر وفق توجيهات رئيس الجمهورية، سيدعم صناعة الأثاث في مصر التي تعتبر من أهم الدول المتميزة في صناعة الأثاث والذي يحظي بسمعة عالمية كبيرة وسمعة طيبة لدى الدول العربية، مشيرا إلى أهمية فرش الأوت دوور للمنشآت الشاطئية والفنادق والكافيهات.



وأوضح عضو لجنة التعاون العربي باتحاد الصناعات أن الخبرة المصرية في التخطيط والاقتصاد سوف تحتاجها الحكومة الليبية خاصة أن ليبيا دولة غنية بما لديها من نفط وثروات طبيعية ولكن للأسف لم يحدث فيها أي تنمية خلال السنوات الماضية.



أكد علاء نصر عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الاخشاب والاثاث، أن مصر تعد أحد أهم الفاعلين مع دول أخرى لتولي تنفيذ إعادة الإعمار لاعتبارات فنية وسياسية ولوجستية، ترتبط بقوى عاملة مؤهلة وشركات مدربة وخبرات سابقة، وقرب المسافة الجغرافية، وتقديم أسعار منخفضة عن الشركات العالمية.



أوضح أن مصر تمتلك مؤهلات وأدوات متنوعة تدعم دورها في إعادة الإعمار خاصة في الدول العربية، على رأسها إمتلاك مصر خبرات فنية متقدمة وكبيرة في مجالات البنية التحتية والتشييد والبناء مقارنة بدول المنطقة مما يساعد في تحسين فرصها، خاصة وأنها لا تعتمد على الخبرات الأجنبية في العديد من مشروعات البنية التحتية، مثل الكهرباء والمياه والإسكان والصرف الصحي والجسور والطرق، وعزّز هذه الخبرات تاريخ مصر الممتد نسبيًا بباقي دول المنطقة في البناء الحديث مقارنة بدول المنطقة مما أوجد كفاءات بشرية قادرة على تنفيذ هذه المشروعات، هذا بجانب توافر كوادر بشرية مدربة ومتعلمة في كليات ومعاهد متخصصة موجودة منذ عقود.



أضاف أن مصر تحظى بعلاقات استراتيجية وقوية مع الدول العربية، وتحديدًا الخليجية التي من المتوقّع أن تساهم في تمويل إعادة إعمار ليبيا، وهذا الأمر يسهل من مهمة توليها مسألة الإعمار.



