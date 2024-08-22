هل تسعى للحصول على تعليم متميز يشكل مستقبلك.. جامعة السويدي للتكنولوجيا.. التفاصيل

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القاهرة - سامية سيد - هل تسعى للحصول على تعليم متميز يشكل مستقبلك؟ جامعة السويدي للتكنولوجيا - بوليتكنك مصر تفتح أمامك أبواب النجاح من خلال منح دراسية تصل إلى 100% في جميع برامجها التعليمية.

سواء كنت متفوقًا دراسيًا أو رياضيًا، أو تريد التقديم لمنح الدعم المالي تصل الى 100% ، فإن الجامعة توفر لك الدعم اللازم لتحقيق طموحاتك.

انضم إلينا واكتشف عالمًا من الابتكار والمعرفة من خلال نموذج "البوليتكنك" الذي يركز على 60% من الجانب العملي و40% من الجانب النظري، تحت إشراف نخبة من الأكاديميين والخبراء.

جامعة السويدي للتكنولوجيا - بوليتكنيك مصر هي وجهتك المثالية للتفوق والتميز، للمزيد من المعلومات، برجاء التواصل على : 15755.