شكرا لقرائتكم خبر عن 76.08 دولار لبرنت.. تعرف على أسعار النفط بالأسواق العالمية والان مع تفاصيل الخبر

توقفت موجة بيع حادة للنفط الخام اليوم بعد توقعات بخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكى) لأسعار الفائدة.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 3 سنتات إلى 76.08 دولار للبرميل، فيما هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 5 سنتات إلى 71.88 دولار للبرميل، وخسر العقدان أكثر من دولار بما يتجاوز 1% في الجلسة السابقة وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

ولامس خام غرب تكساس الوسيط أدنى مستوياته منذ أوائل فبراير الماضي أمس الأربعاء بعد أن أظهرت إحصاءات معدلة للتوظيف في الولايات المتحدة عددا أقل من الوظائف مقارنة بتقارير سابقة، إلى جانب بيانات اقتصادية ضعيفة من الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وخلال التعاملات المبكرة اليوم، توقف الانخفاض الذي شهدته أسعار النفط الليلة الماضية وسط تركيز الأسواق على احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية في الأمد القريب.

وأظهر محضر الاجتماع الذي عقده المركزي الأمريكي في نهاية يوليو الماضي أن المجلس في طريقه لخفض أسعار الفائدة في سبتمبر القادم بعد أن رجحت "أغلبية كبيرة" من المسؤولين مثل هذا الإجراء.

ويؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى خفض تكاليف الاقتراض، وهو ما من شأنه أن يعزز النشاط الاقتصادي والطلب على النفط.



