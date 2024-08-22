شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة المطاعم تطالب أعضاءها بتقديم مذكرات وافية حالة وجود خلافات بقيم الضرائب العقارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناشدت غرفة المنشآت والمطاعم السياحية برئاسة ياسر التاجورى، أعضائها من الجمعية العمومية، التقدم بمذكرات وافية حالة وجود خلافات فى القيم التى تحددها مصلحة الضرائب العقارية وخاصة ضريبة الملاهى، إلى الغرفة لرفعها إلى اللجنة المشتركة المشكلة من ممثلى مصلحة الضرائب العقارية، وأعضاء الإتحاد المصرى للغرف السياحية، قبل تقديم الطعون فى قيمة تقدير المأمورية.

وقالت الغرفة فى كتابها الموجه إلى أعضاء الجمعية العمومية لغرفة المنشأت والمطاعم السياحية، أن هذه اللجنة المشتركة كانت أحد نتائج بروتوكول التعاون الموقع بين مصلحة الضرائب العقارية والاتحاد المصرى للغرف السياحية فى ذات الخصوص بشأن أسس وضوابط حساب وتحصيل ضريبة الملاهى.

وأضافت الغرفة أن قرار الدكتور وزير المالية قد تم بموجبه تشكيل لجنة دائمة برئاسة السيد رئيس مصلحة الضرائب العقارية وعضوية السادة ممثلى مأموريات الضرائب العقارية وممثلين عن الإتحاد المصرى للغرف السياحية وممثلين عن غرفة المنشآت السياحية والمستشار الضريبى للإتحاد المصرى للغرف السياحية حيث تختص اللجنة بدراسة والنظر فى آيه شكاوى أو تظلمات قد ترد إلينا حال محاسبة أى من المنشآت السياحية بطريقة مخالفة لما ورد بالبروتوكول المشار إليه.