شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر الرئيسي للبورصة يختتم تعاملات الأسبوع عند صعود لمستوى 30141 نقطة والان مع تفاصيل الخبر

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب فيما مالت تعاملات المصريين للبيع، وسط تداولات بلغت 5.3 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.068 تريليون جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.76% ليغلق عند مستوى 30141 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.52% ليغلق عند مستوى 36612 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.76% ليغلق عند مستوى 13037 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.72% ليغلق عند مستوى 6900 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.54% ليغلق عند مستوى 9881 نقطة، بينما تراجع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 2848 نقطة.