شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أسعار الذهب وسط تزايد المخاوف من الركود فى الولايات المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجعت أسعار الذهب من أعلى مستوياتها القياسية في التعاملات الآسيوية، اليوم الخميس، مع تركيز السوق على خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة والمخاوف المتزايدة من الركود.

ووفقًا لموقع (إنفستنج) المتخصص في شؤون الاقتصاد والتداول، انخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 0.5% إلى 2500.55 دولار للأوقية، في حين انخفضت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 0.4% إلى 2547.05 دولار للأوقية، وبلغ سعر الذهب الفوري ذروة 2532.05 دولار للأوقية يوم الأربعاء.

وارتفع المعدن الأصفر إلى مستويات قياسية هذا الأسبوع وسط اقتناع متزايد بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيبدأ في خفض أسعار الفائدة في سبتمبر.

وجاءت مستويات الذهب القياسية المرتفعة بعد أن أظهرت محاضر اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي في أواخر يوليو أن صناع السياسات كانوا إلى حد كبير مؤيدين لخفض أسعار الفائدة، وسط التقدم المحرز في خفض التضخم.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت العقود الآجلة للبلاتين بنسبة 0.4% إلى 970.0 دولار للأوقية، في حين انخفضت العقود الآجلة للفضة بنسبة 0.3% إلى 29.448 دولار للأوقية.