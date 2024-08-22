شكرا لقرائتكم خبر عن قلق حول مستقبل الطلب العالمى..تعرف على أسعار البترول بالأسواق العالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتبت – مروة الغول الخميس، 22 أغسطس 2024 04:06 م

نشرت وزارة البترول والثروة المعدنية الأسعار العالمية للبترول اليوم الخميس الموافق 22-8-2024.

وأشار تقرير وزارة البترول اليومى للأسعار العالمية للبترول إلى أن أسعار البترول العالمية اليوم الخميس واصلت تراجعها للجلسة الخامسة على التوالى، حيث يساور المستثمرين القلق حول مستقبل الطلب العالمي رغم تراجع مخزونات الوقود في الولايات المتحدة. وذكر التقرير، أن أسعار خام القياس العالمى برنت سجلت 76.01دولار للبرميل. كما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي71.73دولار للبرميل . وسجل خام أوبك 77.03دولار للبرميل.

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