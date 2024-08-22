شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة: تنفيذ صفقة على نيوم للتطوير والاستثمار العقاري بقيمة 125 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

كشف التقرير اليومي للبورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة على شركة نيوم للتنمية والتطوير والاستثمار العقاري، خلال جلسة تداول اليوم الخميس بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) بحجم تداول 5 ملايين سهم بقيمة 125 مليون جنيه، وصفقة على شركة الخطاب للمطاحن بحجم تداول 291.6 ألف سهم بقيمة 2.9 مليون جنيه، وصفقة على شركة البحر الأحمر للخدمات البترولية-منطقة حرة بحجم تداول 1250 سهم بقيمة 610 آلاف دولار.

وبحسب التقرير اليومي للبورصة المصرية، بلغ حجم التداول بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) 6.1 مليون سهم بقيمة أكثر 139.4 مليون جنيه عبر تنفيذ 44 عملية.

وكانت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب فيما مالت تعاملات المصريين للبيع، وسط تداولات بلغت 5.3 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.068 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.4 مليار ورقة مالية بقيمة 5.3 مليار جنيه، عبر تنفيذ 143.8 ألف عملية لعدد 211 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 86.53% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 6.83%، والعرب على 6.63%، واستحوذت المؤسسات على 23.19% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 76.8%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين العربية للبيع بقيمة 277.6 مليون جنيه، فيما مالت تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للشراء بقيمة 14 مليون جنيه، 7 ملايين جنيه، 73.9 مليون جنيه، 20.4 مليون جنيه، 162.2 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.76% ليغلق عند مستوى 30141 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.52% ليغلق عند مستوى 36612 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.76% ليغلق عند مستوى 13037 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.72% ليغلق عند مستوى 6900 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.54% ليغلق عند مستوى 9881 نقطة، بينما تراجع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 2848 نقطة، وهبط مؤشر تميز بنسبة 1.67% ليغلق عند مستوى 7260 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 1760 نقطة.