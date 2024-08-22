شكرا لقرائتكم خبر عن بعد استقالة عضو.. تغيير في عضوية مجلس إدارة صندوق الراجحي ريت والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت الراجحي المالية تغيير في عضوية مجلس إدارة صندوق الراجحي ريت.
وقالت في بيان على تداول السعودية: إن التغيير بسبب استقالة العضو، سعود سليماني.
وأضافت أن أعضاء مجلس إدارة الصندوق بعد التغيير هم: مشعل الشنيفي، رئيسا، وعضوية كل من: عبدالعزيز العمير، وعاصم رقبان، وصالح الدرعان.
وقالت في بيان على تداول السعودية: إن التغيير بسبب استقالة العضو، سعود سليماني.
وأضافت أن أعضاء مجلس إدارة الصندوق بعد التغيير هم: مشعل الشنيفي، رئيسا، وعضوية كل من: عبدالعزيز العمير، وعاصم رقبان، وصالح الدرعان.