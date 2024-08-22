شكرا لقرائتكم خبر عن بعد استقالة عضو.. تغيير في عضوية مجلس إدارة صندوق الراجحي ريت والان نبدء بالتفاصيل



وقالت في بيان على تداول

وأضافت أن أعضاء مجلس إدارة الصندوق بعد التغيير هم: مشعل الشنيفي، رئيسا، وعضوية كل من: عبدالعزيز العمير، وعاصم رقبان، وصالح الدرعان. الدمام - شريف احمد - أعلنت الراجحي المالية تغيير في عضوية مجلس إدارة صندوق الراجحي ريت.وقالت في بيان على تداول السعودية : إن التغيير بسبب استقالة العضو، سعود سليماني.وأضافت أن أعضاء مجلس إدارة الصندوق بعد التغيير هم: مشعل الشنيفي، رئيسا، وعضوية كل من: عبدالعزيز العمير، وعاصم رقبان، وصالح الدرعان.