الاقتصاد

"ابدأ" تعرض فيديو ترويجيا لتعزيز الشراكة بين رجال الأعمال المصريين والفنلنديين

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القاهرة - سامية سيد - كتبت : أماني سمير

الخميس، 22 أغسطس 2024 12:54 م

عرضت المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "إبدأ" فيديو ترويجي عن أهم مجهودات المبادرة بشكل عام من خلال توطين 23 صناعة جديدة لأول مرة في مصر .

بالإضافة إلي دور ابدأ الوطنية  لتعزيز الشراكة التجارية والصناعية بين رجال الأعمال المصريين والفنلنديين، بالتعاون مع السفارة الفنلندية بهدف الوصول إلى الأسواق الأوروبية.

وإليكم الفيديو :

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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