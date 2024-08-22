شكرا لقرائتكم خبر عن 4 معلومات عن نظام الـERP من "ابدأ" لإدارة أنشطة المؤسسات الصناعية والان مع تفاصيل الخبر

تقدم المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية " ابدأ "منحة " GO DIGITAL " وهى منحة لدعم التحول الرقمى للمصانع المصرية من خلال نظام ERP هو نظام متكامل لإدارة كافة أنشطة المؤسسات الصناعية مثل الحسابات، والمخزون، والمشتريات، والمبيعات، والأصول الثابتة، والتصنيع، والموارد البشرية وكافة أنشطة المؤسسات المختلفه، كما يساعد الإدارة العليا على متابعة كافة الأعمال والأنشطة والسيطرة على موارد المؤسسة وذلك من خلال الحصول على تقارير لحظية دقيقه عن مؤشرات الأداء المختلفة اعتمادا على قاعدة بيانات قوية وموحدة للمؤسسة.

ما هى منحة Go Digital؟

تستهدف المنحة دعم التحول الرقمى للقطاع الصناعي من خلال أتمتة وحوكمة دورات العمل الداخلية للمصانع من خلال تنفيذ البرامج المعتمدة لإدارة المؤسسات الصناعية والمعروفة باسم ERP Systems بتكلفة تنفيذ مجانية وتكلفة تشغيل مخفضه، وذلك بالشراكة مع العديد من تلك البرامج المتخصصة من الشركات المصرية والعالمية.

وللتقديم على منحة Go Digital مميزات تتمثل فى الآتى:

1- الحصول مجاناً على نظام إدارة داخلى مع دفع تكلفة مخفضة نظير التشغيل والدعم الفني المستمر.

2-ضمان جودة تنفيذ البرنامج من خلال إشراف خبراء واستشاريين من #ابدأ على التنفيذ.

3-ضمان سرية البيانات حيث لا يمكن لأى جهة حكومية أو خاصة بما فى ذلك “ ابدأ” الوصول للبيانات الخاصة بالمصنع.

4-التعامل مع موردين معتمدين من “ ابدأ” بعد مرورهم على مراحل المراجعه والاعتماد.

وللتقديم على منحة Go Digital، يرجى تسجيل بيانات المصنع على الرابط التالى الخاص بموقع مبادرة ابدأ:

https://ebda.com.eg/factory/add/f52f72f6-1584-42d5-a37a-a0e8de32267f