شكرا لقرائتكم خبر عن الغرفة التجارية بسوهاج تفتتح المعرض الدائم للسلع الغذائية بأسعار مخفضة والان مع تفاصيل الخبر

افتتحت الغرفة التجارية بسوهاج برئاسة النائب خالد أبو الوفا، اليوم الخميس معرض دائم للسلع الغذائية والمواد التموينية بجوار مجلس مدينة دار السلام، تحت رعاية اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج.

جاء ذلك بحضور محمد السيد رئيس الوحده المحليه لمركز ومدينه دار السلام نيابه عن محافظ سوهاج

وبحضور سلطان منصور العسيري عضو مجلس اداره الغرفه التجاريه لمحافظه سوهاج وذلك نيابه عن النائب خالد ابو الوفا رئيس مجلس الإداره وعضو مجلس الشيوخ.

وسيستمر المعرض في تقديم خدماته فيما يخص السلع الغذائيه ومستلزمات الأسرة المصرية كذلك يضم المعرض كافة السلع الغذائية، والمواد التموينية، التي يحتاجها المواطن بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق .

وأكد النائب خالد ابو الوفا، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بسوهاج، أن المعرض يقام بصفة دائمة لخدمة أهالي مركز ومدينة دار السلام والقرى التابعة، وذلك لمحاربة الغلاء، والعمل على استقرار أسعار السلع الغذائية، وتوفيرها بشكل دائم للمواطنين .

وكشف أبو الوفا، أنه جاري الإعداد والتجهيز لفتح عده معارض خاصة ب" أهلا مدارس" خلال الأيام القليلة المقبلة.

يأتي ذلك في إطار حرص الغرفة التجارية بسوهاج علي إقامة معارض توفير السلع الغذائية والمواد التموينية بأسعار مخفضة للمواطنين بجميع مراكز ومدن وأحياء المحافظة.