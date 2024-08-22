شكرا لقرائتكم خبر عن البترول البحرية تنهى إنزال كابلات كهربائية بالمياه العميقة بحقل غاز غرب الدلتا والان مع تفاصيل الخبر

الأعمال نفذتها وحدات بحرية بعد تطويرها بأيادي بترولية مصرية

انتهت شركة خدمات البترول البحرية PMS التابع لقطاع البترول المصرى، بنجاح من أعمال إنزال الكابلات الكهربائية البحرية لمشروع WDDM المرحلة العاشرة، التابع لشركة البرلس للغاز، وذلك في إنجاز غير مسبوق، ويعد تعاوناً مصرياً خالصاً بين الكيانات المحلية المملوكة للقطاعين الخاص والعام.

ولأول مرة، تمكنت شركة خدمات البترول البحرية باستخدام الوحدات البحرية PMS MAYO وPMS Burullus في عمليات متزامنة SimultaneousOperations (SIMOPS) وباستخدام WROVsالتابعين لشركة DeepTech من إنهاء أعمال إنزال 2 كابلين كهربائيين بالمياه العميقة في أعماق تصل الى 660 متر وبمعدلات إنزال عالمية.

واستطاعت شركة خدمات البترول البحرية بفضل فريقها المتخصص من الإدارة الهندسية عمل تعديلات على الوحدة البحرية PMS Mayo لتصبح قادرة على إنزال الكابلات بالمياه العميقة تزامناً مع وجود نقص شديد في هذه النوعية من الوحدات البحرية بالأسواق العالمية.



ويأتي المشروع كثمرة من ثمار تطبيق إستراتيجية شركة PMS لتطوير وحداتها البحرية، وتوسيع نطاق خدماتها، وتعزيز قدراتها التنافسية في مجال البنية التحتية البحرية، هذا إلى جانب تقديم تقنيات حديثة تلبي احتياجات السوق المتزايد محلياً وعالمياً لمشروعات مد الكابلات البحرية ومشروعات المياه العميقة.