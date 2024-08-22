شكرا لقرائتكم خبر المركز الوطني للثروة السمكية يباشر حالة نفوق لاسماك الشاقة بجدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - باشر فريق عمل من المختصين بالمركز الوطني للثروة السمكية حالة نفوق أسماك من نوع الشاقة على شاطئ بهادر بمحافظة جدة وذلك تجاوباً مع البلاغات الواردة للمركز من القطاعات الحكومية او بلاغات المواطنين؛ وقد تم أخذ عينات من المواقع مختلفة لمعرفة أسباب النفوق وإعداد محضر بذلك .

وكشف المهندس رياض بن حسين الفقيه مدير عام المركز الوطني للثروة السمكية ، أن نتائج تحاليل المياه سليمة ومطمئنه ولا تدعو للقلق، بعد ان زار فريق من المركز وباشر الموقع منهم (مدير مختبر صحة وسلامة الأسماك بجدة حازم عبدالرحمن الفتني ، ومدير ادارة الأمن الحيوي عبده محمد عسيري )، وسيتم تحديد أسباب نفوق الأسماك بعد إجراء التحاليل اللازمة عليها لاحقا .

وأوضح " الفقيه " ان أسماك (الشاقة) تنتمي إلى عائلة Muraenidae والتي تحتوي على أكثر من 110 نوعاً وتتميز بجسم عضلي إسطواني طويل يشبه إلى حد كبير الثعبان .

و قال " الفقيه " قد يحدث النفوق الجماعي للأسماك بشكل طبيعي بسبب النمو الفجائي وغير الاعتيادي للعوالق أو الهائمات النباتية (طحالب مجهرية دقيقة) التي تتكاثر في المياه السطحية بصورة فائقة، مما يؤدي إلى استنفاد أو نقص الأكسجين المذاب بالمياه، وبالتالي هلاك الأسماك والكائنات البحرية الأخرى بشكل جماعي نتيجة اختناقها وعدم قدرتها على التنفس أو نتيجة انسداد خياشيمها من أثر كثافة الطحالب المزدهرة.

وهذه الظاهرة تعرف باسم ظاهرة الازدهار الطحلبي، او ظاهرة المد الاحمر وفيها تنتشر الطحالب المجهرية أو الهائمات بشكل كثيف للغاية مما يؤدي إلى اصطباغ لون المياه بلون هذه الطحالب ،وتعتبر هذه الظاهرة من أكثر العوامل الطبيعية التي تؤدي إلى نفوق الاسماك شيوعا وتكرارية، حيث تتعرض لها معظم الشواطئ والمناطق الساحلية حول العالم .

كذلك قد يحدث النفوق بسبب تغير درجة حرارة الجو أو المياه أو درجة الملوحة أو الأمونيا في المياه بشكل مفاجئ، حيث يصعب على الأسماك في هذه الحالة التكيف أو التوائم مع هذه التغيرات الفجائية، مما يؤدي في النهاية إلى هلاكها.

وقد يحدث أيضا نفوق الأسماك بسبب العامل البشري من خلال صرف المخلفات البشرية والزراعية والصناعية وغيرها من الملوثات مباشرة في المياه الساحلية أو البحيرات من دون معالجة، وهو ما قد يؤدي إلى تراكم السموم والمغذيات الصناعية في المياه بشكل زائد .