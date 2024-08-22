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شكرا لقرائتكم خبر عن طرح 5 مواقع استثمارية متنوعة بالخفجي والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - طرحت أمانة المنطقة الشرقية 5 مواقع استثمارية متنوعة بمحافظة الخفجي، عبر بوابة الاستثمار في المدن السعودية "فرص"، وذلك في إطار جهودها لتطوير المحافظة وتلبية احتياجاتها.
وشملت المواقع الاستثمارية إنشاء وتشغيل وصيانة فندق ومجمع تجاري بالسفانية بمساحة 5,365 مترًا مربعًا، بمدة عقد 25 سنة، وإنشاء وترميم وتشغيل وصيانة مطعم ومقهى بالواجهة البحرية رقم 1 بمساحة 1980 مترًا مربعًا، بمدة عقد 15 سنة.
ودعت الأمانة الراغبين في التقدم على هذه المشروعات الاستثمارية للدخول إلى بوابة الاستثمار في المدن السعودية "فرص" والاطلاع على تفاصيلها، مشيرة إلى أن فتح مظاريف الفرص المذكورة سيتم بتاريخ 21 /10/ 2024.
ويأتي طرح هذه الفرص الاستثمارية في إطار سعى الأمانة لتطوير عجلة التنمية، وفتح المجال للاستثمارات المتنوعة، واستغلال المواقع المميزة، وتلبية احتياجات سكان محافظة الخفجي.
وشملت المواقع الاستثمارية إنشاء وتشغيل وصيانة فندق ومجمع تجاري بالسفانية بمساحة 5,365 مترًا مربعًا، بمدة عقد 25 سنة، وإنشاء وترميم وتشغيل وصيانة مطعم ومقهى بالواجهة البحرية رقم 1 بمساحة 1980 مترًا مربعًا، بمدة عقد 15 سنة.
فرص استثماريةإضافة إلى إنشاء وترميم وتشغيل وصيانة مطعم ومقهى بالواجهة البحرية رقم 2 بمساحة 150,27 مترًا مربعًا بمدة عقد 15 سنة ، وإنشاء وتشغيل وصيانة شاشتين تلفزيونيتين إلكترونيتين بمساحة 3 م2 بمدة عقد 10 سنوات.
ودعت الأمانة الراغبين في التقدم على هذه المشروعات الاستثمارية للدخول إلى بوابة الاستثمار في المدن السعودية "فرص" والاطلاع على تفاصيلها، مشيرة إلى أن فتح مظاريف الفرص المذكورة سيتم بتاريخ 21 /10/ 2024.
ويأتي طرح هذه الفرص الاستثمارية في إطار سعى الأمانة لتطوير عجلة التنمية، وفتح المجال للاستثمارات المتنوعة، واستغلال المواقع المميزة، وتلبية احتياجات سكان محافظة الخفجي.