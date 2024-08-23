شكرا لقرائتكم خبر عن الانتهاء من تركيب ماكينات أكبر مصنع غزل في العالم بنسبة 100‎‎% والان مع تفاصيل الخبر

‏انتهت شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى من تركيب ماكينات أكبر مصنع غزل في العالم بنسبة 100%، وتجرى حاليا عمليات التشغيل التجريبي لكل الماكينات كل ماكينة على حدة، لضمان كفاءة التشغيل، بالإضافة إلى التشغيل التجريبي ل 13 محطة ترطيب داخل المصنع، وهي في منتهى الأهمية لتشغيل المصنع، وضمان خروج غزل على أعلى مستوى.

ويعد مصنع غزل 1 أكبر مصنع غزل فى العالم من حيث عدد المرادن "تحت سقف واحد" والبالغ عددها نحو 183 ألف مردن، حيث يقام المصنع على مساحة أكثر من 62 ألف متر، وتبلغ طاقته الإنتاجية 30 طن غزل يوميا، ويساهم فى توفير غزول بمليار دولار سنويا يتم استيرادها من الخارج.

بدورها تواصل شركة مصر للغزل والنسيج عملية التشغيل التجريبي بمتابعة المهندس أحمد بدر، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للشركة ، حيث تتم عملية التشغيل لمحطات الترطيب 13 محطة تم تشغيل 3 منها بالفعل ، لا سيما أن مساحة المصنع كبيرة، وتحتاج لتلك المحطات كمكون اساسي في عملية التصميم، وذلك بحسب مصادر بقطاع الغزل والنسيج ل" الخليج 365" .

أضافت المصادر أن عدد الماكينات في المصنع 650 ماكينة يتم تجريبها وهى من أحدث ماكينات ريتر العالمية ، لافتة أن المصنع جاهز للتشغيل تماما بعد استكمال تركيب محطة الكهرباء العملاقة والتى وصلت كافة مكوناتها من الخارج وتتم حاليا عملية تركيبها بتكلفة إجمالية للمحطة تصل لنحو 880 مليون جنيه .

و‏من جانب شدد المهندس أحمد بدر، الرئيس التنفيذي العضو المنتدب الشركة على كافة العاملين وشركات المقاولات المنفذة للمشروع، بسرعة الانتهاء منه بصورة كاملة تمهيدا للتشغيل الفعلي بنهاية العام الجاري خلال شهر ديسمبر المقبل، ليكون واحد من أهم المصانع الموجودة في مشروع التطوير لقطاع الغزل والنسيج، حيث من المستهدف لمشروع التطوير الدي يتكلف نحو 50 مليار جنيه، أن يصل الإنتاج السنوى إلى 188 ألف طن من الغزول، و198 مليون متر من النسيج، و15ألف طن من الوبريات، إلى جانب 50 مليون قطعة ملابس مما يزيد الصادرات بنحو 2.5 مليار دولار سنويا .