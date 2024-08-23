شكرا لقرائتكم خبر عن 10 رسائل من وزير قطاع الأعمال العام لرؤساء الشركات التابعة.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

وجه المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام،10 رسائل مهمة خلال اجتماعه مع الرؤساء التنفيذيين للشركات القابضة التابعة للوزارة، حيث تابع المهندس محمد شيمي،مستجدات تنفيذ استراتيجية الوزارة في ضوء “رؤية مصر 2030” وبرنامج عمل الحكومة و وثيقة سياسة ملكية الدولة، وخطط الأعمال التنفيذية والمستهدفات خلال الفترة المقبلة، كما استعرض موقف خطط التطوير والتحديث والمشروعات الجارية.. تعرف على التفاصيل



1- استراتيجية الوزارة تستهدف تعظيم العائد على الأصول وتحقيق التكامل بينها.

2- حسن إدارة استثمارات الدولة في الشركات التابعة بما يسهم في دعم الناتج القومي.

3- تطوير الأداء ونظم العمل والإدارة بالشركات وزيادة قدراتها التنافسية وإعادة الهيكلة الفنية والمالية.

4- تطبيق نظام تخطيط موارد المؤسسات ERP،.

5- تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.

6- ضرورة المساهمة الفعالة في دعم وتعميق التصنيع المحلي وإحلال الواردات.

7- توطين الصناعة والتكنولوجيا الحديثة.

8- فتح أسواق جديدة وزيادة الصادرات.

9- أهمية تنمية العنصر البشري، والالتزام بالجودة.

10- أهمية التطوير المستمر ومعايير الاستدامة والسلامة المهنية وحماية البيئة والحوكمة.