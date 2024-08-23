شكرا لقرائتكم خبر عن صادرات مصر لأكبر 5 دول تتجاوز 6 مليارات دولار فى 5 أشهر والإمارات تتصدر والان مع تفاصيل الخبر

حققت الصادرات المصرية إلى أكبر 5 أسواق تجارية ارتفاعا ملحوظ خلال الفترة من يناير وحتى مايو الجاري، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2023، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وقدرت بيانات الجهاز، إجمالي صادرات مصر لأكبر 5 دول بنحو 6 مليارات و246 مليون دولار في الفترة المذكورة العام الجارى، ارتفاعا من 6 مليارات و60 مليون دولار، في نفس الفترة من عام 2023، بزيادة بلغت قيمتها نحو 186 مليونا و160 ألف دولار.

وتصدرت دولة الإمارات العربية قائمة أكبر 5 أسواق مستقبلة للصادرات المصرية خلال الفترة من يناير وحتى مايو الماضي، حيث بلغت قيمة صادرات مصر إليها نحو مليار و170 مليون دولار، مقابل 600 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي 2023، بزيادة بلغت نحو 570 مليونا و781 ألف دولار.

وجاء اللؤلؤ والأحجار الكريمة والحلى في صدارة قائمة صادرات السلع المصرية إلى الإمارات خلال الفترة المذكورة، يليها أيضا صادرات الوقود والزيوت المعدنية وبلغت قيمة صادراتها نحو 54 مليون و478 ألف دولار في الـ5 أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل 3 ملايين دولار في نفس الفترة من العام الماضي 2023، بزيادة بلغت 51 مليونا و428 ألف دولار، يليها الصادرات المصرية من الفواكه والثمار بقيمة بلغت 70 مليونا و190 ألف دولار خلال الفترة المذكورة العام الجاري، مقابل 54 مليونا و859 ألف دولار في نفس الفترة من العام الماضي 2023، بزيادة بلغت 15 مليونا و331 ألف دولار.

وكانت قائمة أكبر 5 دول استقبلت صادرات مصرية على الترتيب " الإمارات، إيطاليا، والمملكة العربية السعودية، وتركيا، والولايات المتحدة الأمريكية".



وتضمنت قائمة الخمس الكبار أيضا الولايات المتحدة وبلغت قيمة الصادرات المصرية إليها نحو 937 مليونا و994 ألف دولار خلال الـ5 أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل 791 مليونا و933 ألف دولار في نفس الفترة من العام الماضي 2023، بزيادة بلغت نحو 146 مليونا و61 ألف دولار، مدفوعة بارتفاع صادرات كلا من الملابس وبلغت قيمتها نحو 281 مليونا و581 ألف دولار في الفترة من يناير وحتى مايو الماضي، مقابل 268 مليونا و967 ألف دولار في نفس الفترة من العام الماضي 2023، بزيادة بلغت نحو 12 مليونا و614 ألف دولار.