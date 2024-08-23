شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة قطاع الأعمال تبدأ خطة ‬تجديد دماء الشركات القابضة والتابعة والان مع تفاصيل الخبر

‏تسعى وزارة قطاع الأعمال العام، إلى تجديد دماء الشركات القابضة والتابعة، لاسيما الشركات التي تعاني من مشكلات، أو التي لم تحقق المستهدف فيما يتعلق بمعدلات الإنتاج والتصدير، وانعكاس ذلك على الموارد المالية للشركات التابعة قبل الشركات القابضة.

‏وكشفت مصادر في قطاع الأعمال العام لـ" الخليج 365" أن المهندس محمد شيمى، وزير قطاع الأعمال العام خلال أيام سيصدر العديد من القرارات بتغيير عدد من رؤساء الشركات القابضة تأتي في مقدمة هذه الشركات، الشركة القابضة للتشييد والتعمير، حيث سيتم تعيين عضو منتدب تنفيذي جديد خلفا للدكتور هاني سليمان، الرئيس التنفيذي الحالي، والذي فضل بالتشاور مع الوزارة عدم استكمال مدته، أو الإكتفاء بمدة التعاقد في رئاسة الشركة القابضة، ‏وما حققه من إنجازات لتعويم العديد من الشركات وتحسين المؤشرات المالية لباقي الشركات، بالمتابعة والتنسيق مع رؤساء الشركات التابعة.

‏أضافت المصادر أنه من المنتظر تعيين رئيس تنفيذي جديد للشركة القابضة للصناعات المعدنية خلفا للمهندس محمد السعداوي، والذي شهدت الشركات التابعة خلال فترة توليه تصفية العديد من الشركات على رأسها الحديد والصلب، والنصر لصناعة الكوك وميتالكو، وفي الوقت نفسه حققت العديد من الشركات مؤشرات مالية قوية وغير مسبوقة على رأسها مصر للألومنيوم والنصر للتعدين والسبائك الحديدية.

‏وأشارت المصادر إلى أنه من المتوقع أيضا تعيين رئيس جديد للشركة القابضة للأدوية، خلفا للدكتور أشرف الخولي، حيث تشهد شركات الدواء تراجعات على مستوى الصادرات، وتباطؤ في مشروع التحديث وعدم القدرة الحقيقية على تلبية احتياجات السوق المحلي من الأدوية، بالإضافة إلى العديد من المشكلات المتعلقة بعدم استغلال الأصول.

‏كما توقعت المصادر أن يتم ضخ دماء جديدة في مجالس إدارات الشركات القابضة، وعمل تغييرات واسعة أيضا في الشركة القابضة للسياحة والفنادق على الرغم من تعيين عمرو عطية رئيسا تنفيذيا لها خلال الفترة القصيرة الماضية، إلا أن الشركة تعاني من مشكلات كبيرة تخص شركاتها التابعة، ‏والتي لا تتناسب مع قدرات الشركات، سواء شركات السياحة أو الشركات التجارية التابعة.

‏وفيما يتعلق بتغيير المحاسب عماد الدين مصطفى الرئيس التنفيذي العضو المنتدب للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، الذي قدم انجازات كبيرة في الشركات التابعة، أشارت المصادر أنه لم يتم حتى الآن اتخاذ قرار فيما يتعلق بتجديد تعيين عماد الدين مصطفى لمدة 3 سنوات قادمة، خاصة أن مدة المجلس الحالي قد انتهت، أو يتم تعيين رئيس جديد للشركة القابضة.

‏وبحسب المصادر فإن المهندس محمد شيمى، وزير قطاع الأعمال العام يخطط بالتشاور مع فريق عمله، لإحداث تغيير كبير على مستوى رؤساء الشركات القابضة، وأعضاء مجالس الإدارات ثم بعد ذلك النظر في تغيرات في الشركات التابعة التي لم تصل لتحقيق المؤشرات المالية المناسبة.