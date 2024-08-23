شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الجمعة.. عيار 21 يسجل 3465 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

استقر سعر الذهب في مصر، خلال التعاملات الصباحية اليوم الجمعة، ليسجل جرام الذهب عيار 21 -وهو الأكثر مبيعًا في مصر- 3465 جنيها، رغم تطورات سوق الذهب العالمي، والذي تراجع خلال الساعات الماضية.

الذهب في مصر:

عيار 24 يسجل 3983 جنيها.

عيار 21 يسجل 3465 جنيها.

عيار 18 يسجل 2987 جنيها.

الجنيه الذهب 27880 جنيها.

سوق الذهب العالمي

توقع محللو «سيتي جروب»، أن ترتفع معنويات المستثمرين في الذهب خلال الفترة من الثلاثة إلى الستة أشهر المقبلة، ووفقًا لرويترز، توقع المحللون ارتفاع أسعار الذهب إلى 3 آلاف دولار للأوقية بحلول منتصف العام المقبل، على أن يصل متوسط السعر إلى 2550 دولار في الربع الرابع من هذا العام.

ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 20% حتى الآن منذ بداية 2024 بفضل التفاؤل بأن البنك الاحتياطي الفيدرالي سيبدأ في خفض أسعار الفائدة في سبتمبر، بالإضافة إلى عمليات شراء قوية من جانب البنوك المركزية والطلب على الملاذ الآمن الناجم عن التوترات في الشرق الأوسط.

بيئة أسعار الفائدة المنخفضة والسياسة النقدية التوسعية من قبل البنك الفيدرالي تعد إيجابية بشكل كبير على أسعار الذهب، كونها تقلل من تكلفة الفرصة البديلة للمعدن النفيس الذي لا يقدم عائد لحائزيه.