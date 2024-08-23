شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد يعقوب: الاقتصاد المصرى يمتلك المرونة لامتصاص الصدمات الخارجية والان مع تفاصيل الخبر

قال الكاتب الصحفى أحمد يعقوب، مدير تحرير ”الخليج 365”، إن الاقتصاد المصرى أثبت مرونة كبيرة لامتصاص أثر الصدمات الناتجة عن التوترات الجيوسياسية العالمية وتراجع مؤشرات الاقتصاد العالمى نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية، لافتا إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادى المتكامل الذى بدأت مصر فى تنفيذه فى 3 نوفمبر 2016 وحتى الآن نجح فى دعم صلابة الاقتصاد وقدرته على امتصاص الصدمات الخارجية فضلاً عن توفير وفورات مالية للإنفاق الاجتماعى وحزم الحماية.

وأوضح الكاتب الصحفى أحمد يعقوب، خلال حوار تلفزيونى مع القناة الفضائية المصرية، أن الموازنة العامة الحالية للعام المالى 2024 - 2025 للدولة والتى بدأت فى 1 يوليو الماضى بها مخصصات تبلغ 636 مليار جنيه لمنظومة الدعم والحماية الاجتماعية لكافة شرائح المجتمع المصرى، موضحا أن بند الحماية الاجتماعية فى الموازنة العامة للدولة شهد زيادات بنسب تتراوح بين 15% و20% سنوياً خلال السنوات الماضية.

وأشار الكاتب الصحفى أحمد يعقوب، إلى أن الدولة المصرية تمكنت خلال 10 سنوات من زيادة الإنفاق وتطوير المشروعات القومية والتنموية والبنية التحتية، بما يعزز جهود جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 15 مليار دولار سنويا خلال الفترة المقبلة بما يعزز سوق العمل والتنمية.