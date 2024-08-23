شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار النفط بالأسواق العالمية.. برميل برنت يسجل 77.34 دولار والان مع تفاصيل الخبر

نشرت وزارة البترول والثروة المعدنية، الأسعار العالمية للبترول، اليوم الجمعة الموافق 23-8-2024.

وأشار تقرير وزارة البترول اليومى للأسعار العالمية للبترول، إلى أن أسعار البترول العالمية ارتفعت اليوم الجمعة، بالرغم من البيانات الأخيرة بالصين أكبر مستورد للنفط التي أشارت إلى اقتصاد متعثر وتباطؤ الطلب على النفط، إلا أن بعض المحللين يرون أن أسعار البترول قد ترتفع خلال الأسابيع المقبلة مع انخفاض المخزونات العالمية على مدى الشهرين الماضيين.

وذكر التقرير، أن أسعار خام القياس العالمى برنت سجلت 77.34دولار للبرميل، كما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي73.10دولار للبرميل، وسجل خام أوبك 77.03دولار للبرميل.