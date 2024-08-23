تماشيًا مع حملة حماية الأطفال.. تدريب 1300 شاب على الأمن السيبراني

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تماشيًا مع حملة حماية الأطفال من مخاطر الإنترنت، ينظم المعهد القومي للاتصالات، برنامج تدريبي لأكاديمية الأمن السيبراني؛ لتدريب النشء والشباب، وذلك بهدف نشر الوعى المجتمعي حول التواجد الأمن على الإنترنت من خلال التدريب على مهارات وأساسيات الأمن السيبرانى، وطرق الوقاية من الهجمات السيبرانية، وحماية الخصوصية والبيانات.

وأطلق موقع وجريدة الخليج 365، حملة إعلامية لحماية الأطفال من مخاطر الإنترنت، وأصبحت المنصات الرقمية اليوم من الوسائل المستخدمة لنقل المعلومات المضللة وخطاب الكراهية ونظريات المؤامرة ذات التأثير الضار على الأطفال والشباب، ولعل الجانب الأكثر إثارة للقلق هنا هو التهديد الذي يشكله الاستغلال والانتهاك الجنسيين عبر الإنترنت، إذ أصبح الاتصال بالضحايا المحتملة ومشاركة الصور وتشجيع الآخرين على ارتكاب الجرائم في متناول مرتكبي الجرائم الجنسية للأطفال اليوم أكثر من أي وقت مضى.

ويتاح البرنامج المجاني بدءًا من أغسطس الجاري وعلى مدار شهرين لنحو 1300 متدرب من مختلف المراحل العمرية بدءًا من 12 عاما وحتى طلاب الجامعات والخريجين من مختلف التخصصات الأكاديمية والجامعات المصرية على مستوى الجمهورية.

ويتضمن البرنامج التدريبى للأكاديمية مسابقات ومحاضرات تم إعدادها خصيصاً لتناسب كل مرحلة عمرية مستهدفة ‏بواسطة خبراء الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات والمعهد القومى للاتصالات، وشركة سايبر إكس CyberX الرائدة والمتخصصة في مجال التوعية بالأمن السيبراني، وشركة برق سيستمز الرائدة والمتخصصة في نشر وصيانة حلول الأمن السيبرانى والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات.

وتستمر فعاليات التدريب على مدار 8 أسابيع، ويقضى المتدرب أسبوع واحد (5 أيام عمل) هى مدة البرنامج لكل 50 متدرب يكتسب خلاله مهارات الاستخدام الأمن لوسائل التواصل الاجتماعى، والتواجد على شبكات WiFi العامة، والوقاية من التحرش الإلكترونى، ومخاطر إدمان الألعاب الإلكترونية، والهندسة الاجتماعية، وأمان رموز الاستجابة السريعة (QR code)، وأمان الإنترنت.

وتستهدف المرحلة الأولى تدريب 400 طالب فى مراحل التعليم قبل الجامعي ‏‏من عمر 12 سنة إلى 17 سنة فى مقر المعهد القومى للاتصالات بالقرية الذكية، ويتم منح المتدربين شهادة من المعهد القومى للاتصالات عقب انتهاء فترة التدريب.