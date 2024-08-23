شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة القطع الأثرية المختارة لشهر أغسطس بمتاحف الآثار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة السياحة والآثار، عن اختيار القطع الخاصة بشهر أغسطس لعرضها في مكان مميز بكل متحف، وذلك ضمن التقليد الشهري لمتاحف الآثار على مستوى الجمهورية، لتسليط الضوء على القطع المميزة بها عبر استفتاء الجمهور من خلال صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

يأتي هذا التقليد في إطار دور المتاحف كمؤسسات ثقافية، وحضارية وتعليمية تعمل على رفع الوعي السياحي والأثري لدى جميع فئات المجتمع.

ووقع اختيار الجمهور هذا الشهر على مجموعة من القطع الأثرية التي تسلط الضوء على ارتباط المصري القديم بنهر النيل تزامنًا مع ذكرى عيد وفاء النيل والذي يوافق 15 أغسطس من كل عام.

ولعب نهر النيل دوراً كبيراً فى حياة المصريين القدماء، حيث ظهرت الحضارة المصرية القديمة على ضفتيه و قدسه المصريون القدماء وصوروه على شكل المعبود "حابي"، معبود النيل والخير والنماء.



قطع أثرية بمتحف الفن الإسلامي

قطع شهر أغسطس بمتاحف الآثار:متحف الفن الإسلامي:

يعرض واجهة رخامية لحوض عليه زخارف هندسية بارزة.





قلل أثرية

المتحف القبطي:

يعرض مجموعة من القلل المصنوعة من الفخار ملونة بالأحمر والأسود ومزينة بزخارف حيوانية ونباتية.



متحف المركبات الملكية :

يعرض ميدالية تذكارية من الفضة للوالي محمد سعيد باشا.

والميدالية خاصة بمشروعات الري والزراعية التي أسسها الوالي بالقناطر الخيرية.



مركب صيد بطاقم بحارة

متحف جاير أندرسون:

يعرض نموذج لمركب صيد بطاقم البحارة والقائد مصنوعة من من الخشب الملون، من عصر الدولة القديمة.



متحف قصر المنيل:

يعرض صورة زيتية لمنظر النيل وقت الفيضان ومنظر النخيل وسط المياه والمنازل الريفية بجانبه وفى خلفية الصورة تظهر الأهرامات الثلاثة.

هذه اللوحة من أعمال الفنان هدايت.

قطع أثرية

متحف مطار القاهرة الدولى صالة 2:

يعرض جدارية ملونة من الحجر الجيري تصور "نب نفر" المشرف على الخزانة خلال عصر الأسرة 18، مع بعض أفراد العائله وهم يتعبدون الإله وأمامهم زهرة اللوتس التي تعد رمزًا للنيل.

قطع أثرية مميزة

متحف مطار القاهرة الدولي صالة 3:

يعرض قدر مرسوم علية قارب متنقل بين النباتات من عصر ما قبل الأسرات (نقادة الثانية).

متحف الشرطة القومي:

يعرض نموذج لمركب بطاقم البحارة كان يقوم بحماية المجرى المائي لنهر النيل وعدم تلويثه بالإضافة إلى التوزيع العادل لمياه النيل بين المصريين.

متحف ايمحتب :

يعرض قارب من الخشب لخنو كاتب الكنوز في هرم مريكارع، بكامل طاقم البحارة.

متحف ركن حلوان

يعرض منضدة من الخشب المطعم بالعاج والصدف يزينها منظر لرحلة صيد داخل نهر النيل يظهر بها مراكب الصيد والأسماك الموجودة بالنيل، وهو منظر منقول من مقبرة "نخت" بجبانة شيخ عبد القرنة بالأقصر.

متحف الإسكندرية القومي:

يعرض إناء من الفخار من عصر الدولة الحديثة عليه زخارف لأسماك وطيور ونباتات.



المتحف اليوناني الروماني :

يعرض تمثال من الرخام من العصر الروماني لإله النيل "نيلوس" على هيئة رجل ممتلئ القوام يغطي الجزء السفلي من جسده بعباءة الهيماتيون.

اكتشف التمثال في منطقة القباري



متحف المجوهرات الملكية :

يعرض وسام النيل من الذهب والفضة، وهو عبارة عن نجمة خماسية الأطراف من الذهب محفور عليها كلمة النيل وحولها عبارة "يعم في مصر ليشكر نيلها والنيل أصل الفيض والبركات".

والنجمة عليها نجمة أخرى من الفضة من عشرة أطراف على شكل أشعة الشمس.



متحف آثار طنطا:

يعرض لوحة جدارية للإله "حعبي" معبود النيل والفيضان على هيئة إنسان متوج بزهرة اللوتس. وكان رمز للخير وجلب السعادة.

متحف الإسماعيلية:

يعرض قنينة من الفخار الأسود على هيئة سمكة ولها مقبض.

متحف السويس القومي:

يعرض كتله من الحجر الجيري من العصر المتأخر عليها معبود النيل "حابي" يحمل مائدة عليها خيرات النيل من أواني وزهور اللوتس وأمامه عبارة بالكتابة الهيروغليفية لأسم الميلاد أو للملك نختنبو الثاني وأمامه مائدة عليها أواني وزهور.

متحف كفر الشيخ:

يعرض محراث من الخشب به حبل مجدول بين قطعتين استخدم في الزراعة في مصر القديمة.

متحف الغردقة:

يعرض مركب من الخشب الملون من عصر الدولة الوسطى، عليها بحارة وقائد يقود المركب فى المقدمة.



متحف شرم الشيخ:



يعرض جدارية من عصر الملك نختنبو الأول، عليها صورة المعبود حابي "إله النيل" وهو يقدم خيرات نهر النيل، في هيئة تجمع بين صفات الرجل والمرأة دليلاً على الخصوبة، ويظهر أمامه كتابات هيروغليفية وخرطوش ملكي للملك نختنبو الأول.



متحف سوهاج القومي:

يعرض مذبح من الكوارتز من عصر الدولة الحديثة للملك سيتي الأول على جوانبه نقوش منن الكتابة الهيروغلیفیة و مناظر لمعبود النيل "حعبي".



متحف النوبة :

يعرض نموذج لقارب خشبي من عصر الدولة الوسطى وعلى متن القارب يوجد خمسة تماثيل آدمية خشبية.

متحف الوادى الجديد:

يعرض مكيال من الخشب لوزن الحبوب من العصر اليوناني الروماني.

متحف التحنيط :

يعرض نموذج لمركب جنائزي من الدولة الوسطى لنقل جثمان المتوفى عبر النيل إلى البر الغربي.

متحف ملوى:

يعرض مركب خشبي يعلوها 14 تمثالاً للبحارة منهم جالسين بيد كُلاً منهم مجداف، وواحد جالس في المقدمة لتوجيه المركب وأخرين واقفين في مقدمة المركب والمركب والبحارة.

متحف كوم أوشيم:

يعرض نماذج خشبية لمراكب من عصر الدولة الوسطى من حفائر هوارة بالفيوم، تحمل بحارة وبعضها يحمل بقايا آلوان.

متحف الأقصر للفن المصرى القديم :

يعرض نموذج مركب عليها مجموعه من المجاديف وكأن المركب في حالة إبحار.

متحف تل بسطة:

يعرض مائدة قرابين مصور عليها مقياس للنيل.



قطعة أثرية (3)



قطعة أثرية (4)



قطعة أثرية (5)



قطعة أثرية (6)



قطعة أثرية (7)



قطعة أثرية (8)



قطعة أثرية (9)



قطعة أثرية (10)



قطعة أثرية (11)



قطعة أثرية