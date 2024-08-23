شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الرقابة على الصادرات تتقدم للتسجيل بالسوق الطوعى للكربون والان مع تفاصيل الخبر

أعلن المهندس عصام النجار، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، تقدم وحدة شهادات المطابقة بالهيئة بمستندات تسجيلها في هيئة الرقابة المالية للسوق الطوعي للكربون.

تقدمت وحدة التحقق والمصادقة البيئية GOEIC EVVU التابعة للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بقيادة المهندسة رحاب على صادق، بمستندات تسجيلها كأول جهة تحقق ومصادقه بيئة وطنية يتم تسجيلها في هيئة الرقابة المالية، وذلك تزامنا مع تدشين أول سوق منظم للكربون الطوعي في مصر بمشاركة 6 وزراء ورئيس البورصة وأطراف السوق.



الجدير بالذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، قد دشنت أول سوق كربون طوعي، منظم ومراقب من جهات الرقابة على أسواق المال في مصر، عبر تسجيل مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية الطوعية وإصدار وتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، بين أطراف محلية ودولية، عقب الانتهاء من كافة المتطلبات التنظيمية بالتعاون مع وزارة البيئة، ليتم من خلال السوق.



وبدأ تفعيل السوق بتنفيذ 3 عمليات تداول على شهادات خفض انبعاثات كربونية بين شركة إيزيس للصناعات الغذائية الطرف المشتري والجمعية المصرية للزراعة الحيوية (EBDA) الطرف البائع عبر شركة بلتون لتداول الأوراق المالية بسعر 1040 جنيه للشهادة بعدد شهادات 500 شهادة كربون طوعية، وبين شركة دالتكس الطرف المشتري لنحو 1500 شهادة بسعر 18 دولار للشهادة الواحدة وشركة VNV أدفيزوري الطرف البائع وبين شركة SCB للأسواق البيئية الطرف المشتري، حيث نفذتها شركة سي آى كابيتال لتداول الأوراق المالية.