شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يتراجع عالميًا لأدنى مستوى في عامين مع اتجاه خفض الفائدة الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

انخفض مؤشر الدولار في السوق العالمي الآن 0.59% عند مستوى 100.797 لأدنى مستويات في عامين، ويأتي الانخفاض بعد تصريحات رئيس الفيدرالي التي أعطت آمال قوية للسوق بخفض الفائدة خلال العام الجاري أكثر من مرة.

تصريحات جيروم باول عن اتجاه الفيدرالي الأمريكي لخفض الفائدة جاء بسبب الضعف الذي انتاب الاقتصاد وسوق العمل على وجه الخصوص من الفائدة المرتفعة التي تتجاوز 5% حالياً.

انخفض الدولار الأمريكي في التعاملات الأوروبية المبكرة يوم الجمعة، حيث تعثر الارتداد من أدنى مستوياته في سبعة أشهر.

ارتفعت أسعار الذهب العالمية لتحقق الأوقية 1% إلي بعد تصريحات رئيس الفيدرالي الأمريكي في ندوة جاكسون هول السنوية، حيث أشار إلى أنه حان الوقت لتعديل السياسة النقدية وهو ما ساهم في دعم الصعود للذهب.

في ذات السياق ارتفعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي بنسبة 1.2% إلى 2547 دولارًا، وارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الجمعة، لكنها تتجه إلى انخفاض أسبوعي.

كما شهد الدولار الأمريكي وعوائد سندات الخزانة انتعاش قبل خطاب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول.

قام التجار بتسعير تخفيف بنك الاحتياطي الفيدرالي الشهر المقبل بالكامل، مع احتمال بنسبة 76% لخفض بمقدار 25 نقطة أساس، وفقًا لأداة متابعة الفائدة الأمريكية، وتميل بيئة أسعار الفائدة المنخفضة إلى تعزيز جاذبية السبائك غير المدرة للعائدة.