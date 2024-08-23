شكرا لقرائتكم خبر عن عضو "رجال الأعمال": الساحل الشمالي أصبح قبلة للمستثمرين ويخلق فرص عمل ضخمة والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور وليد سويده، رئيس لجنة الاستشارات الهندسية بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن مخطط الدولة لتنمية الساحل الشمالي الغربي، يخلق فرص عمل ضخمة للمقاولين والاستشاريين وشركات الاستثمار العقاري والسياحي خلال عام 2025 والسنوات المقبلة.

أضاف "سويده"، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن قطاعات التطوير والاستثمار العقاري والتنمية السياحية بجانب دورها في تشغيل الملايين من الأيادي العاملة من الشباب المصري أكثر المستفيدين من التنمية في الساحل الشمالي الغربي.

وقال إن المشروعات العقارية وكذلك مشروع رأس الحكمة للتنمية السياحية استطاعت أن تحول دفة الاستثمار إلى مناطق الساحل الشمالي في وقت قياسي.

ذكر وليد سويده، أنه بفضل إقامة الدولة للمهرجانات والحفلات والأنشطة الترفيهية والثقافية المختلفة بمدينة العلمين الجديدة أصبحت منطقة الساحل الشمالي منافس قوي للاستثمار في المدن الجديدة ومنها العاصمة الإدارية الجديدة.

وأكد سويده، أن الساحل الشمالي الغربي أصبح قبلة المستثمرين ورجال الأعمال ومن المنتظر أن يشهد تنمية عمرانية وصناعية وسياحية قوية خلال 2025 خاصة مع تنامي مشروعات الدولة للاسكان والبنية التحتية من طرق ومحطات الكهرباء والمياه وغيرها.