شكرا لقرائتكم خبر عن "رجال الأعمال" تدعو لتشجيع الاستثمار في التعليم لإسراع تنمية الساحل الشمالي والان مع تفاصيل الخبر

دعت الدكتورة نيفين عبد الخالق عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، إلى تشجيع الاستثمار في التعليم والتوسع في إنشاء المدارس والجامعات في مناطق العلمين والساحل الشمالي للإسراع في تنفيذ مخطط الدولة لتنمية الساحل الشمالي الغربي، ودعت القطاع الخاص إلى تخصيص جزء من استثماراته في قطاع التعليم في العلمين الجديدة باعتباره من أهم محفزات التنمية العمرانية والبشرية لأي منطقة.

وقالت "عبد الخالق"، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن الدولة نجحت في جذب أنظار المستثمرين لمنطقة الساحل الشمالي لتصبح من أهم المناطق الواعدة للاستثمار المباشر في قطاعات الاستثمار العقاري والتنمية السياحية والعمرانية في مصر.

وأشارت نيفين عبد الخالق، إلى ضرورة الاهتمام بالاستثمار الصناعي والزراعي في مخطط تنمية الساحل الشمالي الغربي بالاضافة إلى إنشاء مناطق لوجيستية وموانئ برية بجانب التوسع في مشروعات النقل والطرق.

أكدت عضو مجلس إدارة جميعة رجال الأعمال، على أهمية طرح الأراضي لإقامة عدد من المشروعات القومية بنظام الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص وتشجيع الاستثمار في قطاعات الطاقة الجديدة والمتجددة ومحطات المياه وفي مشروعات التعدين والثروة المعدنية لاستغلال الموارد الطبيعية التي تتميز بها منطقة الساحل الشمالي مثل صناعات مواد البناء.

ولفتت إلى أن مهرجان العلمين والأنشطة الثقافية والسياحية من أهم الفعاليات التي أسهمت في الترويج للاستثمار في منطقة الساحل الشمالي والتعريف بالموقع المتميز والطابع السياحي الفريد لمنطقة العلمين والساحل الشمالي الغربي، مطالبة بمزيد من الفعاليات الثقافية وإقامة المسابقات الرياضية والفنية وكذلك الاهتمام بسياحة المعارض والمؤتمرات.