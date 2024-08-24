شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة الدواجن في مصر.. استقرار أسعار الفراخ والبيض بالأسواق والان مع تفاصيل الخبر

تواصل بورصة الدواجن في مصر، اليوم السبت 24 أغسطس 2024، استقرارها في بداية الأسبوع، ليبلغ سعر الفراخ البيضاء مستويات 65 جنيهًا تسليم أرض المزرعة، ويصل السعر النهائي للمستهلكين ما بين 75 إلى 85 جنيها للكيلو.

في سياق متصل سجل سعر البيض في الأسواق، استقرارًا عند 160 جنيها لكرتونة لبيض الأبيض، و 162 جنيها للبيض البلدي، و 161 للبيض الأحمر، ويضاف على هذه الأسعار تكاليف النقل ومكاسب التجار .

وكانت أسعار البيض، سجلت ارتفاعًا ملحوظًا بتعاملات الأسبوع الماضي، بالتزامن مع ارتفاع موجة الحر وزيادة الفاقد في الأسواق.

كما سجلت أسعار الفراخ البيضاء في المزرعة، تغيرات كبيرة واتجه السعر للصعود إلى مستوى 75 جنيهًا للجرام قبل أن ينخفض إلى 65 جنيها، ويستقر عند هذا المستوى حتى تعاملات اليوم.