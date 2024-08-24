شكرا لقرائتكم خبر عن اللحوم البلدي في الأسواق اليوم.. استقرار ملحوظ منذ بداية أغسطس 2024 والان مع تفاصيل الخبر

تسجل أسعار اللحوم البلدي في الأسواق، اليوم السبت، حالة من الاستقرار الملحوظ للمستهلكين، بالتزامن مع استمرار توافر الكميات المطلوبة لتغطية احتياجات السوق المصري.

وأعلنت الغرفة التجارية، استقرار أسعار اللحوم الحمراء البلدي اليوم في الأسواق للشهر الثالث علي التوالي، بعد هبوط ملحوظ في شهر مايو الماضي ومنذ هذا التاريخ تسجل اللحوم حالة من الاستقرار مع توجهات الحكومة لضخ كميات كبيرة تغطي احتياجات السوق.



وكشف شعبة القصابين، عن استقرار سعر اللحوم البلدي بين 320 و 420 جنيها للكيلو حسب القطعية وكذلك حسب المنطقة السكنية كما يختلف السعر وفق المحافظات.



أسعار اللحوم المنافذ بمناطق متفرقة في القاهرة الكبرى تتراوح بين 290 إلى 300 جنيها في منافذ أمان، ويصل إلى 320 جنيهات، وبعض القطعيات في المنافذ الحكومية بسعر 330 جنيها، بحسب بيانات شعبة القصابين.



وكشفت شعبة القصابين، عن سعر اللحم الضأن سجل 450 و475 جنيها حسب القطعية، وفي المنافذ الحكومية سواء منفذ أمان أو المنافذ المتنقلة يسجل الكيلو الضأن 350 جنيها.