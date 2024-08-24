شكرا لقرائتكم خبر عن نمو استثمارات صناديق التأمين الخاصة 435% إلى 10.9 مليار جنيه خلال يونيو والان مع تفاصيل الخبر

ارتفع إجمالي استثمارات صناديق التأمين الخاصة في مصر إلى 36.7 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى مايو من عام 2024 مقابل 11.5 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، بنسبة نمو 219.1%، وبلغ حجم استثمارات صناديق التأمين خلال شهر يونيو وحده 10.9 مليار جنيه مقارنة مع 2.04 مليار جنيه بنسبة نمو 435.6%، وفقًا لتقرير الهيئة العامة للرقابة المالية.

وبلغت قيمة الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات لشركات التأمين خلال الفترة من يناير إلى يونيو من عام 2024 وبلغت 43.7 مليار جنيه، مقابل 35.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2023 بنسبة نمو 22.1%.

وبلغت الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات 23.4 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى يونيو من عام 2024، مقابل 17.4 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من عام 2023 بنسبة نمو 34.9%، وبلغت قيمة الأقساط المحصلة للأشخاص وتكوين الأموال 20.2 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى يونيو من عام 2024، مقابل 18.4 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 10%.

وبلغ إجمالي التعويضات المسددة من شركات التأمين 20 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى يونيو من عام 2024 مقابل 15.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2023 بنسبة نمو 26.1%.

يشار إلى أن عدد صناديق التأمين الخاصة المسجلة بلغت 764 صندوقًا في نهاية عام 2021، بلغ العامل منها 694 صندوقًا، بالإضافة إلى 70 صندوقًا تحت التصفية، يستفيد منها حوالي 5 ملايين عضو، بإجمالي اشتراكات سنوية 13.6 مليار جنيه في نهاية عام 2021، وبلغت قيمة استثمارات صناديق التأمين الخاصة بنهاية عام 2021 قيمة 102.3 مليار جنيه بمعدل نمو نسبته 19.5% مقارنة بالعام السابق.

يذكر أن صندوق التأمين الخاص هو كل نظام في أي جمعية أو نقابة أو هيئة أو من أفراد تربطهم مهنة واحدة أو عمل واحد أو أية صلة اجتماعية أخرى تتألف بغير رأس مال، ويكون الغرض منها وفقًا لنظامه الأساسي، أن تؤدى إلى أعضائه أو المستفيدين منه تعويضات أو مزايا مالية أو مرتبات دورية أو معاشات محددة.