شكرا لقرائتكم خبر عن 79.02 دولار لبرنت.. تعرف على أسعار النفط بالأسواق العالمية والان مع تفاصيل الخبر

سجلت أسعار النفط 79.02 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 74.83 دولار للبرميل، وذلك عند التسويه الجمعة حيث أغلقت الأسعارعلى ارتفاع بنحو 2% .

وأشار تقرير وزارة البترول اليومى للأسعار العالمية للبترول، إلى أن أسعار البترول العالمية ارتفعت الجمعة، بالرغم من البيانات الأخيرة بالصين أكبر مستورد للنفط التي أشارت إلى اقتصاد متعثر وتباطؤ الطلب على النفط، إلا أن بعض المحللين يرون أن أسعار البترول قد ترتفع خلال الأسابيع المقبلة مع انخفاض المخزونات العالمية على مدى الشهرين الماضيين.