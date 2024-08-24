شكرا لقرائتكم خبر عن 0.07 % ارتفاعًا فى الرقم القياسى للصناعات التحويلية والاستخراجية خلال يونيو 2024 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب - مدحت عادلالسبت، 24 أغسطس 2024 02:52 م
أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم السبت الموافق 24 /8/ 2024 البيانات الأولية للرقم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية عن شهـر يونيو2024.
وقد قام الجهاز بتحديث منهجية الرقم القياسي باستخدام سنه الأساس 2012/2013 وعلى مستوي الأرقام القياسية للنـشاط الصناعي وفقا لدليل النـشـاط الـصنـاعي (ISIC Rev.4) وباستخدام الرقم القياسي الشـهري (لأسعار المنتجين بأساس 2012/2013) وذلك منذ يناير 2020.
بلغ الرقم القيـاسي للصناعات التحويلية والاستخراجية (بدون الزيت الخام والمنتجـات البترولية) 108.35 خلال شهر يونيو2024 (أولـي) مقابل 108.27خلال شهر مايو 2024(نهائي) بنسبة ارتفاع قدرها 0.07٪.
• بلغ الرقـــم القيـاســـي لصناعة الملابس الجاهزة 205.26 خــــــلال شـــهــــر يونيو 2024 مــقــــارنـــة بشـــهـــر مايو 2024 حيــــث بلــــغ 178.30 بنســــبــــه ارتفاع قــدرهـــا 15.12٪ وذلك وفقا لاحتياجات السوق.
• بلغ الرقم القياسي لصناعة المشروبات 654.08 خلال شهـر يونيو 2024 مقارنة بشهـر مايو 2024 حيـث بـلغ 583.43 بنسـبة ارتفاع قـدرهــــا 12.11٪ وذلك وفقا لاحتياجات السوق.
الأنشطة الاقتصادية التي شهدت انخفاضاً:
• بلــــغ الــرقــــم القيـــاســــي لصناعة الأثاث 135.37خــــلال شهــر يونيو2024 مقــارنة بشــهــر مايو 2024 حيــث بلــــغ 163.14 بنسبـة انخـفـاض قــدرهــا 17.02٪ وذلك بسبب عدم توافر المواد الأولية اللازمة للمنتج.
• بلــغ الرقــــم القيـاســي لصناعة الورق و منتجاته 58.42 خـــلال شهــــر يونيو2024 مقـــارنـــة بشــهر مايو 2024 حــيــث بــلــغ 68.18 بنســبـة انخـفــاض قدرهـــا 14.32٪ وذلك بسبب عدم توافر المواد الأولية اللازمة للمنتج.
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