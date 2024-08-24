الاقتصاد

0.07 % ارتفاعًا فى الرقم القياسى للصناعات التحويلية والاستخراجية خلال يونيو 2024

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القاهرة - سامية سيد - كتب - مدحت عادل

السبت، 24 أغسطس 2024 02:52 م

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم السبت الموافق  24 /8/ 2024 البيانات الأولية للرقم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية عن شهـر يونيو2024. 

وقد قام الجهاز بتحديث منهجية الرقم القياسي باستخدام سنه الأساس 2012/2013 وعلى مستوي الأرقام القياسية للنـشاط الصناعي وفقا لدليل النـشـاط الـصنـاعي (ISIC Rev.4) وباستخدام الرقم القياسي الشـهري (لأسعار المنتجين بأساس 2012/2013) وذلك منذ يناير 2020.

بلغ الرقم القيـاسي للصناعات التحويلية والاستخراجية (بدون الزيت الخام والمنتجـات البترولية) 108.35 خلال شهر يونيو2024 (أولـي) مقابل 108.27خلال شهر مايو 2024(نهائي) بنسبة ارتفاع قدرها 0.07٪.
 

الأنشطة الاقتصادية التي شهدت ارتفاعاً:
 


• بلغ الرقـــم القيـاســـي لصناعة الملابس الجاهزة 205.26 خــــــلال شـــهــــر يونيو 2024 مــقــــارنـــة بشـــهـــر مايو 2024 حيــــث بلــــغ 178.30 بنســــبــــه ارتفاع قــدرهـــا 15.12٪ وذلك وفقا لاحتياجات السوق.

• بلغ الرقم القياسي لصناعة المشروبات 654.08 خلال شهـر يونيو 2024 مقارنة بشهـر مايو 2024 حيـث بـلغ 583.43 بنسـبة ارتفاع قـدرهــــا 12.11٪ وذلك وفقا لاحتياجات السوق.

 

الأنشطة الاقتصادية التي شهدت انخفاضاً:

• بلــــغ الــرقــــم القيـــاســــي لصناعة الأثاث 135.37خــــلال شهــر يونيو2024 مقــارنة بشــهــر مايو 2024 حيــث بلــــغ 163.14 بنسبـة انخـفـاض قــدرهــا 17.02٪ وذلك بسبب عدم توافر المواد الأولية اللازمة للمنتج.


• بلــغ الرقــــم القيـاســي لصناعة الورق و منتجاته 58.42 خـــلال شهــــر يونيو2024 مقـــارنـــة بشــهر مايو 2024 حــيــث بــلــغ 68.18 بنســبـة انخـفــاض قدرهـــا 14.32٪ وذلك بسبب عدم توافر المواد الأولية اللازمة للمنتج.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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