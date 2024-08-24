أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم السبت الموافق 24 /8/ 2024 البيانات الأولية للرقم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية عن شهـر يونيو2024.

شكرا لقرائتكم خبر عن 0.07 % ارتفاعًا فى الرقم القياسى للصناعات التحويلية والاستخراجية خلال يونيو 2024 والان مع تفاصيل الخبر

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع