شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التخطيط والتعاون الدولى تُعلن الحصاد الأسبوعى لأنشطتها وفعالياتها والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الحصاد الأسبوعي حول أبرز أنشطة وفعاليات الوزارة، خلال الأسبوع المنتهي، حيث عقدت الدكتورة رانيا المشاط، عددًا من اللقاءات الثنائية مع الأطراف ذات الصلة لمتابعة جهود تعزيز التعاون المشترك لدعم رؤية مصر التنموية، ومتابعة تنفيذ الخطة الاستثمارية، فضلًا عن مشاركتها بالنسخة الـ 43 للمؤتمر الكشفي العالمي المنعقد بالقاهرة بمشاركة ممثلي 176 دولة. مباحثات حول «قمة المستقبل» خلال فعاليات المؤتمر الكشفي العالمي بالقاهرة،

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أمينة ج.محمد، نائب الأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة مجموعة التنمية المستدامة، لمناقشة عدد من الملفات المشتركة وبحث انعقاد «قمة المستقبل»، والدورة الـ 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة؛ وجهود الحكومة المصرية تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وبرنامج الحكومة الذي أطلقته مؤخرًا للثلاث سنوات المقبلة،

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كما أطلعت «المشاط»، نائب الأمين العام للأمم المتحدة على محاور عمل الوزارة بعد دمج حقيبتي التخطيط والتعاون الدولي وتطور تنفيذ الإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة 2023-2027. المبادرة الأممية « Generation Unlimited» في سياق آخر أعلن الدكتور كيفين فري، الرئيس التنفيذي للمبادرة الأممية الدولية Generation Unlimited،

اختيار الدكتورة رانيا المشاطـ، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لتنضم إلى مجلس إدارة المبادرة ضمن قائمة من قيادات الاقتصاد العالمي، ومسئولي الإدارات التنفيذي بكُبرى مؤسسات القطاع الخاص. المؤتمر الكشفي العالمي

وشاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في جلسة نقاشية بعنوان "اتجاهات العالم" والتي تناقش أبرز الاتجاهات الاقتصادية والاجتماعية العالمية، خلال فعاليات النسخة الـ 43 من المؤتمر الكشفي العالمي، وخلال الجلسة

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الشباب مُهيىء للعب دور محوري في تشكيل مستقبل التنمية، خاصةً مع ظهور العديد من التغيرات العالمية الحالية والمتمثلة في التقدم التكنولوجي وتغير المناخ، وما يترتب عن ذلك من تأثيرات على الأنظمة الاقتصادية المحلية والعالمية. تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري

في ذات السياق شاركت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في جلسة مباحثات مع نائب الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجموعة التنمية المستدامة، وشارك في الاجتماع الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والسيد/ كيفن فري، الرئيس التنفيذي للمبادرة الأممية "جيل بلا حدود -Generation Unlimited "، وإيلينا بانوفا، المنسق المقيم لمكتب الأمم المتحدة في مصر، وأحمد الهنداوي، الأمين العام للمنظمة الكشفية الدولية، حيث تم التباحث خلال اللقاء حول أهمية الجهود الشبابية ودور المنظمة الكشفية الدولية في دفع جهود التنمية من خلال إشراك الشباب،

وفي هذا الصدد أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أهمية دور الشباب في تحقيق التنمية، والجهود التي تقوم بها الحكومة لتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري والارتقاء بالإنسان المصري لا سيما الشباب، وزيادة إشراكهم في مختلف المجالات. العلاقات المصرية السعودية

واستقبلت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، السفير/ صالح بن عيد الحصيني، سفير المملكة العربية السعودية بجمهورية مصر العربية، وذلك لبحث سبل تدعيم العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وفتح آفاق جديدة في إطار أولويات الحكومة المصرية، وخلال اللقاء، أشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى حجم العلاقات التاريخية والوثيقة التي تربط بين مصر والمملكة العربية السعودية سواء على مستوى القيادتين أو الشعبين الشقيقين، مؤكدة تطلع مصر لتطوير أطر التعاون بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات. الشراكة المصرية الإماراتية

كما استقبلت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، السفيرة/ مريم خليفة الكعبي، سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية بجمهورية مصر العربية، وذلك لبحث سبل تدعيم العلاقات المشتركة بين البلدين الشقيقين، حيث أكدت على توجهات الحكومة المصرية نحو الحرص على تدعيم العلاقات المشتركة بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات، وهو ما تؤكده الزيارات المتبادلة بين قيادتي البلدين ومدى عمق العلاقات الثنائية والتاريخية. الشراكات الدولية لدعم التنمية الصناعية



وفي مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، شهد الفريق مهندس/ كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والدكتورة/ رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، توقيع الاتفاق التنفيذي لبرنامج الاتحاد الأوروبي لدعم التجارة والصناعة والنمو والوصول السريع للأسواق (EU Tigara)، بين الاتحاد الأوروبي، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية في مصر، حيث يعمل الاتفاق التنفيذي على تحقيق هدفين رئيسيين هما أولهما تحسين قدرة وكفاءة المنظومة المصرية المعنية بتنمية المنشآت والتجارة، وثانيهما زيادة مشاركة المنشآت المصرية الصغيرة والمتوسطة الحجم في سلاسل القيمة الصناعية المختارة، وذلك من خلال التركيز على دعم المؤسسات المصرية المعنية بتعزيز تنمية المنشآت وتشجيعها، ودعم المجمعات الصناعية وسلاسل القيمة المختارة. الأولويات المستقبلية مع الشركاء الدوليين وأطلقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، سلسلة اجتماعات مع شركاء التنمية لمتابعة المحافظ الاستثمارية المشتركة والأولويات المستقبلية؛ حيث استهلتها بلقاء وفد الاتحاد الأوروبي برئاسة السفير كريستيان برجر، رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر، وذلك في إطار اللقاءات التي تعقدها عقب دمج الوزارتين، لتنفيذ أولويات برنامج الحكومة ٢٠٢٤/٢٥-٢٠٢٦/٢٠٢٧، خاصةً فيما يتعلق بدعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وحوكمة الإنفاق الاستثماري، وإفساح المجال للقطاع الخاص، حيث شهد التطرق إلى أولويات التعاون في ضوء الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، ومتابعة مشروعات المحفظة الجارية مع الاتحاد الأوروبي، والبرامج المستقبلية على مستوى المنح وضمانات الاستثمار، وآلية تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي.



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