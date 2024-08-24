شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اتحاد الغرف السياحية مشيدا باهتمام الدولة بالسياحة: متفائلون بالتغلب على التحديات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حسام الشاعر رئيس الإتحاد المصرى للغرف السياحية أن الإجتماع الذي عقده الأربعاء الماضي وزراء السياحة والإسكان والاستثمار مع عدد من المستثمرين السياحيين ورئيس الاتحاد، جاء في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية للتنمية السياحية والوصول بمصر إلى نصيبها العادل من أعداد السائحين الوافدين وتوجه الحكومة لإتخاذ مايلزم لتحقيق هذه الأهداف.

وتناول الإجتماع استعراض التحديات التي تصادف التنمية السياحية وتبطي من وتيرتها مؤكدا أن التنمية السياحية وزيادة الطاقة الاستيعابية للغرف الفندقية والمنشآت السياحية هي السبيل الوحيد لمضاعفة أعداد السائحين وتحقيق الإستفادة القصوى من مشروعات البنية الأساسية مثل الطرق والكباري التي نجحت الدولة في اقامتها وأشادت بها التقارير الدولية والأممية.

وقال رئيس اتحاد الغرف السياحية إن الاجتماع شهد مناقشات مثمرة بين الحضور واتسم بالروح الإيجابية التي تؤكد حرص الدولة على تذليل كافة العقبات أمام دفع جهود التنمية السياحية بما يحقق أهداف الدولة من صناعة السياحة باعتبارها أحد الركائز الأساسية للاقتصاد القومي، كما أشاد بما أبداه الوزراء الحاضرين للاجتماع من اهتمام لسماع رؤية المستثمرين حول أهم المعوقات التي تواجه التنمية السياحية والمناقشة الإيجابية لمقترحاتهم حول حل تلك المعوقات.

وأعرب الشاعر عن تفاؤله الكبير بأن الفترة المقبلة سوف تشهد تحركات جدية من كافة الأطراف لزيادة معدلات التنمية وجذب مزيدا من الاستثمارات السياحية بما يحقق رؤية الدولة في هذا الشأن ومخططاتها في مضاعفة أعداد السياحة الوافدة وتحقيق صالح اقتصادنا القومي بزيادة الدخل السياحي.

ووجه حسام الشاعر رئيس اتحاد الغرف السياحية الشكر إلى القيادة السياسية على الاهتمام الكبير الذي توليه لدعم صناعة السياحة وإزالة المعوقات أمام المستثمرين، والذي انعكس على اهتمام الحكومة بقطاع السياحة ووضع ملف التنمية السياحية على رأس أولوياتها، وكذلك اهتمامها بالتواصل مع المستثمرين السياحيين ووضع تصور لتحركات جماعية تؤدي إلى مضاعفة عدد السياح، والذي يتطلب تحقيقه مضاعفة حجم الاستثمارات في مجال التنمية السياحية.