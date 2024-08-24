وزير الإسكان يتفقد أعمال تنفيذ وحدات وفيلات ومرافق بكمبوند مزارين بالعلمين

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القاهرة - سامية سيد - الشربيني يؤكد: الالتزام بالمواعيد المحددة وعدم السماح بأى تأخير.. وسحب الأعمال من المتقاعسين.. وتوزيعها على عدد من الشركات الجادة لدفع معدلات الإنجاز

تفقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أعمال تنفيذ الوحدات السكنية، والفيلات، وأعمال المرافق، والطرق وتنسيق الموقع، والزراعة، وغيرها، بكمبوند "مزارين" بمدينة العلمين الجديدة، ويرافقه المهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندس أحمد إبراهيم، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، ومسئولو الهيئة، والمكتب الفنى للوزير.

جولة وزير الاسكان

وتجول وزير الإسكان ومرافقوه، بطريق البوليفار، وهو أحد الطرق الرئيسية ويمر بكمبوند مزارين، لتفقد أعمال تنفيذ وتشطيب المباني السكنية والتجارية والإدارية الواقعة على جانبى الطريق، والاطمئنان على موقف توريد المهام الخاصة بتشطيب الواجهات وغيرها من عناصر المشروعات، موجهاً بسرعة إنهاء أعمال تشطيب الواجهات المطلة على الطريق، وتوفير أماكن جلوس محاطة بأشجار مظللة على جانبى الطريق

مدينة العلمين

ووجه المهندس شريف الشربيني، بضغط معدلات تنفيذ الوحدات والفيلات وأعمال المرافق والطرق وتنسيق الموقع بكمبوند مزارين، وسحب الأعمال من الشركات المتقاعسة، وتوزيعها على عدد من الشركات الجادة، لدفع معدلات الإنجاز، وسرعة إنهاء الوحدات، مؤكداً ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة للانتهاء، وعدم السماح بأى تقصير أو تأخير عن تلك المواعيد.

أعمال التنفيذ

كما وجه الوزير، مسئولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجهاز مدينة العلمين الجديدة، بوضع مستهدفات أسبوعية يتم الانتهاء من تنفيذها بكمبوند مزارين، فيجب أن يكون هناك تغير ملموس على الأرض كل أسبوع، ومن غير المقبول ترك الوضع على ما هو عليه.