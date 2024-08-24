شكرا لقرائتكم خبر عن بدء عمليات جديدة بحقول سوكو بخليج السويس تفعيلا لاتفاق خدمات الاستكشاف والإنتاج والان مع تفاصيل الخبر

فى ضوء استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية بالمتابعة المستمرة للأنشطة البترولية للعمل على زيادة الأنتاج، قام فريق عمل من الهيئة المصرية العامة للبترول نيابة عن الرئيس التنفيذي للهيئة ضم نواب الرئيس التنفيذي للهيئة المهندس تامر ادريس نائب الإنتاج و الجيولوجي محمد محيى نائب الاستكشاف والمشرف على الاتفاقيات والدكتور تامر عايش مساعد رئيس الهيئة للبيئة والأمن الصناعى ومساعدوهم و ممثلى شركة اديس المهندس محمد بيضون والمهندس محمد فتحى بزيارة ميدانية للحقول ، وذلك لمتابعة العمليات التى يتم تنفيذها بشركتى سوكو واوسوكو تزامنا مع البداية الفعلية للعمليات بالشركتين بوصول جهاز الحفر ادمارين٢٦٢ والبارج البحرى ادمارين ١٢ لمنطقة العمليات بحقول شركة سوكو طبقا لاتفاقية الخدمات الاستكشافية والإنتاجية التى تم توقيعها فى مارس الماضي وتم تفعيلها بداية أغسطس الجارى والتى تمثل نجاحا كبيرا لقطاع البترول فى جذب استثمارات جديدة للقطاع، و جاءت الزيارة الميدانية الحالية للتأكيد على رسالة الوزير وبدعم الهيئة لشركاء القطاع لتذليل الصعوبات للعمل على زيادة الإنتاج فى الفترة القادمة.

و بدأت الزيارة بعرض تعليمات السلامة الخاصة بالحقول ومناطق الزيارة ثم قام النواب ومساعدوهم بالمرور على مناطق التسهيلات بشركتى سوكو واوسوكو ، حيث استمعوا إلى شرح من المهندس وليد الاعصر رئيس شركة اوسوكو والمهندس أحمد فريد مدير عام العمليات بشركة سوكو نيابة عن رئيس الشركة م. محمد الخياط حول آليات العمل بمحطات معالجة الزيت والغاز وغرف التحكم الرئيسية وبرامج الصيانة الدورية وتنفيذ العمليات المختلفة ، وخلال الجولة تم مناقشة العاملين فى إجراءات السلامة

والتأكيد على تعليمات وتوجيهات المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية باتباع اعلى درجات السلامة فى تنفيذ جميع الأنشطة و تفعيل سلطة إيقاف الأعمال غير الأمنة دون تردد، هذا و قد تم دعوة بعض الشركات الأخري ، حضر عن شركة الأمل المهندس عبد الناصر خفاجى وشركة بتروبكر المهندس خالد منير وشركة جمسه المهندس محمد المليجي و شركة الفنار الدكتور ذكاء معوض مع فريق العمل بكل شركة وذلك للاجتماع بحقول شركة سوكو لتقديم عروض عن الأنشطة الحالية لزيادة الإنتاج ومشاركة الجميع التجارب الناجحة وتبادل الخبرات بين شركات المنطقة.

وبنهاية العروض التقديمية تم تحديد أهم النقاط التى تم مناقشتها والاتفاق على أليات التنفيذ والمتابعة وكانت أهمها كالتالي:

١- عمل Safety case بين جميع الشركات المشاركة.

٢- بذل كل الجهد لتنفيذ برامج العمل التى قدمت خلال الزيارة بكل شركة والمتوقع منها زيادة بمعدلات الإنتاج قد تصل لحوالى ١٠ الف برميل بنهاية العام المالى الحالى.

٣- تكليف كل شركة بدراسة تطبيق تجربة شركة اوسوكو لتشغيل مضخة الرفع الصناعى للبئر جازوارينا باستخدام الخلايا الشمسية.

٤- التنسيق بين الشركات المشاركة لاستخدام الكهرباء بشكل جماعى واستغلال مصادر الطاقة بشكل فعال.