شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الاقتصاد اليوم: سعر الذهب في مصر يتراجع 0.4% خلال تداولات الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

تنوعت اليوم السبت 24-8-2024 أخبار الاقتصاد المصرى اليوم من أبرزها يستمر التذبذب في سعر الذهب بمصر منذ جلسة الأمس، خلال الأسبوع الماضي انخفض سعر الذهب المحلي عيار 21 بنسبة 0.4%

سعر الذهب في مصر يتراجع 0.4% خلال تداولات الأسبوع



يستمر التذبذب في سعر الذهب بمصر منذ جلسة الأمس، خلال الأسبوع الماضي انخفض سعر الذهب المحلي عيار 21 بنسبة 0.4% حيث انخفض بمقدار 15 جنيها ليغلق عند المستوى 3460 جنيها للجرام، بينما قد افتتح تداولات الأسبوع عند 3475 جنيهًا للجرام.

وذلك بعد التغيرات التي شهدها سعر الذهب العالمي، بينما استقر سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية منذ الخميس الماضي الأمر الذي ساعد السعر على التحرك بشكل عرضي وعدم معرفة اتجاه واضح لسعر الذهب في السوق المصرفي الرسمي.

الذهب في مصر:

عيار 24 يسجل 3983 جنيها.



عيار 21 يسجل 3465 جنيها.

عيار 18 يسجل 2987 جنيها.

الجنيه الذهب 27880 جنيها.

خلال الأسبوع الماضي انخفض سعر الذهب المحلي عيار 21 بنسبة 0.4% حيث انخفض بمقدار 15 جنيها ليغلق عند المستوى 3460 جنيها للجرام، بينما قد افتتح تداولات الأسبوع عند 3475 جنيهًا للجرام.

ندوة بين "ابدأ" والسفارة الفنلندية الثلاثاء القادم لدعم المستثمرين.. فيديو



قررت المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية " ابدأ " إقامة اولي ندواتها المشتركة عبر الإنترنت ضمن فعاليات Doing Business with Finland مع السفارة الفنلندية في مصر.

وتهدف الندوة الي دعم المستثمرين المصريين في قطاعات الأدوية والمستلزمات الطبية والتجميلية وفتح فرص جديدة لتوسيع الصادرات والوصول للأسواق الأوروبية.

0.07 % ارتفاعًا فى الرقم القياسى للصناعات التحويلية والاستخراجية خلال يونيو 2024

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم السبت الموافق 24 /8/ 2024 البيانات الأولية للرقم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية عن شهـر يونيو2024.

وقد قام الجهاز بتحديث منهجية الرقم القياسي باستخدام سنه الأساس 2012/2013 وعلى مستوي الأرقام القياسية للنـشاط الصناعي وفقا لدليل النـشـاط الـصنـاعي (ISIC Rev.4) وباستخدام الرقم القياسي الشـهري (لأسعار المنتجين بأساس 2012/2013) وذلك منذ يناير 2020.

بلغ الرقم القيـاسي للصناعات التحويلية والاستخراجية (بدون الزيت الخام والمنتجـات البترولية) 108.35 خلال شهر يونيو2024 (أولـي) مقابل 108.27خلال شهر مايو 2024(نهائي) بنسبة ارتفاع قدرها 0.07٪.

وزير الإسكان يتابع سير العمل بمشروعات "العلمين الجديدة" و"القرى السياحية"



عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً موسعاً ظهر اليوم، بمقر جهاز مدينة العلمين الجديدة، لمتابعة سير العمل بمشروعات المدينة، والقرى السياحية (مركز مارينا العلمين السياحى - قرية مراقيا - قرية ماربيلا)، وكذا موقف الأعمال التنموية بمدينة رأس الحكمة الجديدة، إضافة إلى متابعة موقف أعمال تنمية الأراضى الخاضعة لولاية "هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة" بمنطقة غرب الضبعة بمساحة 1230 فداناً، وذلك بحضور المهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، ومسئولى الهيئة، والمكتب الفنى للوزير.

واستمع الوزير لشرح تفصيلى من المهندس خالد سرور، رئيس جهاز القرى السياحية، عن سير العمل بأعمال رفع كفاءة البنية التحتية لمركز مارينا العلمين، وأعمال التطوير ورفع الكفاءة لمنظومة مياه الشرب، والصرف الصحى، والأعمال البحرية، والمسطحات الخضراء، والطرق، وغيرها، الجارى تنفيذها بالقرى السياحية، والموقف المالى (الإيرادات والمصروفات)، والفرص الاستثمارية المتاحة، موجهاً بالاهتمام بأعمال الصيانة والتطوير ورفع الكفاءة لضمان استدامة المرافق الحيوية، والحفاظ على الشكل والطراز العمراني، وإحداث تغيير جذري فى الصورة الذهنية والبصرية مع دخول فصل الصيف المقبل، وإتاحة وتنظيم المزيد من أماكن انتظار السيارات، وكذا أهمية تعظيم الاستفادة من الأراضى المتاحة ، وزيادة عوامل الجذب من خلال إتاحة مشروعات ترفيهية غير تقليدية.

